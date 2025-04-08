林右昌低調赴桃園議會 藍議員質疑為大罷免而來

民進黨秘書長今天上午低調赴桃園市議會民進黨團辦公室，與黨籍市議員開閉門會，短暫停留40分鐘離去，對媒體詢問「會議談了那些內容」均不語；國民黨議員詹江村質疑林右昌是為了大罷免而來，民進黨團總召李宗豪則回應林是來關心美國關稅對桃園產業的衝擊。

桃園市議會民進黨團對外稱林右昌是臨時決定要來，但據了解，行程昨晚就敲定，會議除了10多名黨籍議員，還有民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香等重要幹部。

林右昌今早低調現身桃園議會，快步走進黨團辦公室，黨籍議員幾乎全員到齊，閉門會從10時40分開到11時20分左右，隨後在總召李宗豪、議員余信憲、陳治文和工作人員陪同下從大門離開；過程中，國民黨議員詹江村大喊「秘書長你來關心大罷免嗎」，林未理會，而媒體詢問今天來訪目的，身旁工作人員說「等等會統一說明」，但林直接上車，未做為應。