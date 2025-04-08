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總統：與吐瓦魯共同面對挑戰 持續深化雙邊關係

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天接受吐瓦魯新任駐台特命全權大使法莉莉呈遞到任國書表示，去年兩國簽署台吐深化全面夥伴關係聯合公報，未來台灣將和吐瓦魯共同面對氣候變遷、威權主義擴張等挑戰，持續深化雙邊關係。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見並接受法莉莉（Lily TangisiaFaavae）呈遞到任國書；總統致詞首先代表中華民國台灣表達歡迎。

總統表示，去年中華民國台灣和吐瓦魯慶祝45週年邦誼，吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）分別在去年5月及10月訪問台灣，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，以及雙十國慶大會，而去年12月他訪問吐瓦魯時，受到吐瓦魯政府及人民的熱情接待，讓他深刻感受到兩國就像一家人一般。

他說，法莉莉派駐台灣，顯示戴斐立對兩國邦誼的重視，法莉莉是非常傑出的官員，公職歷練完整，能力備受各界肯定，過去擔任衛生與社會福利部次長時，更曾在世界衛生大會為台灣仗義執言，相信未來有法莉莉的協助，兩國將增進更多合作交流。

總統特別感謝吐瓦魯政府長期支持台灣的國際參與，也跟台灣攜手努力，不論是在醫療衛生、農漁業技術，或是資通訊科技等領域，都有豐碩的合作成果。

他並說，去年與戴斐立簽署台吐深化全面夥伴關係聯合公報，未來台灣將和吐瓦魯共同面對氣候變遷、威權主義擴張等挑戰，持續深化雙邊關係，為雙方的人民創造更多福祉，也促進太平洋區域的和平、穩定與繁榮。

法莉莉致詞表示，非常榮幸到台灣，她要代表吐瓦魯政府及人民致上最誠摯的問候和最深切的敬意。這揭示了吐瓦魯政府及總督對她的信任及信心，讓她能代表吐瓦魯促進及強化台吐邦誼及合作。

她提到，兩國45年的長久邦誼奠基在相互尊重、合作及共同價值，在教育、醫療、因應氣候變遷及海平面上升、農業、潔淨能源及網路連結等多個領域已經有非常豐碩的合作成果，並且將繼續攜手前行。

她表示，將致力深化與台灣的關係，重視人員交流和共同的南島語系文化遺產，作為一個發展中小國，吐瓦魯人民受益於台灣先進的技術援助和多元化的財政援助甚多，相信吐瓦魯與台灣有著共同利益，可以齊心協力共同為兩國的人民維護民主、和平與繁榮，讓世界更加美好及安全。

法莉莉說，身為吐瓦魯駐台大使，她承諾將加強雙邊關係，促進相互理解，並在雙方共同關心的領域推展合作，期待和台灣政府和其他利益相關者密切合作，實現共同目標，繼續為兩國國家建立更繁榮、和諧的未來。

中華民國台灣 吐瓦魯 關係

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