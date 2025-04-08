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【重磅快評】賴清德說消滅中華民國非言論自由 鄭南榕同意嗎？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統（前中）7日出席鄭南榕殉道36周年追思紀念會，指主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。記者林伯東／攝影
賴清德總統（前中）7日出席鄭南榕殉道36周年追思紀念會，指主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨天出席「鄭南榕殉道36周年追思紀念會」時表示，「任何鼓吹剝奪台灣人民自由，主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由」。這話說得似乎義正詞嚴，但實則漏洞百出。如果鄭南榕活著，大概也不會贊成他的想法。

這段話爭議最大的地方，是「主張讓中華民國台灣消失的倡議」，到底是不是屬於言論自由的範圍。很顯然，賴總統的說法，是針對近來撤銷若干說「武統」居留許可的陸配爭議而起。不過弔詭的是，賴總統說的是「不是台灣社會能接受的言論自由」，「台灣社會不能接受」，就構成「撤銷居留許可」的要件嗎？

所以第一個爭議，其實不是言論自由限度到哪裡，而是賴總統將「法治」和「社會接受度」混為一談了。「依法行政」是所有政府的基本原則，身為總統的賴清德，看來是突然忘了這個原則。

接著才是「主張中華民國台灣消失的倡議」，到底受不受到言論自由保護的問題。事實上，作為一個地名，無論為來政治上、主權上如何變化，「台灣」都不會消失，會因為政治倡議或武力消失的，只有「中華民國」。所以賴清德說的是「中國大陸統一台灣」讓「中華民國消失」不受言論自由保護，但相同的邏輯下，如果主張「中華民國」變成「台灣共和國」，是不是也是「讓中華民國消失」的倡議？

而這個倡議，恰恰是鄭南榕生前的主要主張之一，他甚至在自己的雜誌上公布了「台灣共和國憲法」，也因此遭控涉犯叛亂罪。而他的自焚，也是肇因於遭控叛亂的逮捕行為所致。這麼一來，賴清德所謂的「消滅中華民國台灣不受言論自由保護」，是不是也包括當年的鄭南榕？

當然，再回到法治面，從關於集會遊行法、人團法的釋憲案再到刑法100條的修正，這種純粹只是「倡議」或「主張」，而非以強暴脅迫的政治言論，早就已經納入言論自由的範圍內。也因為這些釋憲案和法律的修正，同樣主張台灣獨立的民進黨，才得以從在野黨變成執政黨。事實上，直到近日，曹興誠還在主張應該將「中華民國」改名成「台灣共和國」，這算不算「消滅中華民國」呢？

中華民國台灣 言論自由 鄭南榕

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