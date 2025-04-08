喊完團結綠委今續癱立院 傅崐萁：對抗賴清德、卓榮泰？

美國對台灣實施對等關稅，行政院長卓榮泰昨邀朝野黨團共商國是，期待國會支持880億元方案，在野會也表達支持。豈料，民進黨立院黨團今天繼續占領主席台，立法院會再度空轉。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨團已經脫離了賴清德總統的掌握，開始對抗行政院長卓榮泰、賴清德嗎？

民進黨團今天一早鎖住議場後門，民進黨立委吳秉叡一人坐在立法院長韓國瑜的座位上；國民黨立委10時左右進，搬出兩張椅子放上手版大酸，「民進黨團總召柯建銘搶C位」，並高呼口號批評「國難當頭、當家鬧事」，隨後到議場前舉行記者會譴責民進黨團再次癱瘓議事。

傅崐萁表示，當全國2300萬民眾心裡在淌血、在不斷的哭號，台灣必須要有政府來協助所有受難的人民跟產業，民進黨提出了特別預算880億，國民黨表達支持，朝野同心放下所有意識形態，一起共赴國難、一起拯救在水火中的黎民蒼生，但國會再次被民進黨踐踏，不僅霸占了主席台，而是直接竊占韓國瑜韓的座位，簡直是目中無人、踐踏國會。

傅崐萁說，代表全國的民意跟民權的位置，竟由民進黨派了一些小丑竊占了，國民黨團希望賴清德當家不鬧事，看看辛苦的卓榮泰想拯救全國的產業，以及受難的勞工，但民進黨團卻是霸占了主席台，讓會議沒有辦法運作，已經第6次癱瘓國會，難道這是賴清德的意思嗎？還是民進黨黨團已經脫離了賴清德的掌握，開始對抗卓榮泰、賴清德？

傅崐萁疾呼，如何一起拯救受難的人民，這才是朝野立委該做的事情、這才是朝野應該全力救國救民的主戰場，請民進黨不要搞錯戰場，把意識形態跟鬥爭端到國會來，玷汙國會，請賴清德好好約束民進黨團，不要當家鬧事、癱瘓國會，趕快回到議事堂，讓國會能夠開會，把所有紓困的法案盡快通過。