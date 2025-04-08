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持續杯葛藍兩公投 民進黨團癱瘓議場

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨已從3月25日、28日、4月1日、8日連四次院會占領主席台，不讓院會議事進行！民進黨團8日雖然將之前佔領院會的布條通通撤走，但黨團依舊宣布占領主席台、不讓議事進行，且不時有民進黨立委輪流守在立法院韓國瑜的位置上。民進黨團書記長陳培瑜強調，藍白非法表決公投，民進黨團要持續抗議。

抗議藍白非法表決

立法院8日進行總質詢，邀請行政院長卓榮泰與部會首長到立法院現場備詢，但民進黨立委一早仍舊占領主席台，雖然將之前佔領的布條都撤走，改採軟性策略，僅由4位綠委坐在主席台周邊，並未實質佔領，其他綠委雖已早早集結完畢，但大多在自己座位上聊天、吃早餐。

陳培瑜在臉書發文強調，3月25日表定的院會時間結束後，藍白逕自召開非法會議，進行違法表決，於是有了憲政史上最荒謬的表決結果。再搭配以藍白提出的空殼公投，所以民進黨團持續表達抗議，以維持憲政體制，這也是民進黨必需為台灣守住的底線。

綠營作為自相矛盾

民眾黨團總召黃國昌則率領黨團立委在立法院面前召開記者會，痛批民進黨當家鬧事。他強調，民進黨在議場地板擺著「拯救股市，請卓院長專案報告」的牌子，但一邊又要求官員不能進入立法院議場，還將立法院的後門鎖起來，完全是自相矛盾，「沒有人看得懂民進黨到底在幹嘛？」

國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」公投3月25日晚間由韓國瑜突襲開會逕付二讀，民進黨團認為此次表決應該無效，因此持續占領主席台，不讓韓國瑜確認25日的議事錄是否正確。國民黨、民眾黨團立委8日也未在現場阻撓民進黨立委鎖門與占領主席台。

朝野多項僵局要協商

但韓國瑜也發出協商通知，邀集三黨下午2點半進行朝野協商，討論卓榮泰的關稅專案報告、《警察人員人事條例》覆議、「0121嘉義大埔地震」補助案與3月25日本院第3會期第6次會議議事程序相關事宜。但以過去朝野協商狀況來看，本次會議諸多事項恐難達成共識。

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民進黨 立法院 韓國瑜

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