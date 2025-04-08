卓揆喊團結度難關綠委卻阻開會 藍委酸柯建銘搶C位

行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，一同共度難關，但自3月21日起就背葛立法院會的民進黨團，今又鎖住議場後門，民進黨立委吳秉叡一人坐在院長座位；國民黨立委約10時進議場，搬出兩張椅子放上手版大酸，「民進黨團總召柯建銘搶C位」，並高呼口號批評「國難當頭、當家鬧事」。

民進黨立法院黨團今天一大早甲動，不過未如上周在議場上張貼大量海報、激烈杯葛，僅把議場後方門上鎖，吳秉叡一人坐在主席椅子上。立法院人士指出，立法院長韓國瑜為維護國會尊嚴，不會自己拿鑰匙開門，所以今日上午若國民黨立委未排除障礙，立院上午就會空轉。

國民黨立委約於10時進場，在議場貼上大量海報指「當家鬧事、全民唾棄」、「拯救股市，請卓院長專案報告」、「至少我們還有立法院」等，並拿出兩張椅子，架上看板「柯建銘搶C位」，大酸柯建銘昨日在政院共商國是會場上不斷要求國民黨團總召傅崐萁讓座一事。

國民黨立委高呼「國難當頭、當家鬧事」，吳秉叡一人坐在院長座位上，回嗆藍委「破壞憲政秩序、晚上偷開會」，國民黨團書記長王鴻薇也回嗆「你是誰？你是院長嗎？你應該下來」。