快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆喊團結度難關綠委卻阻開會 藍委酸柯建銘搶C位

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立委為抗議國民黨提出兩項公投案，一大早鎖住議場後門，導致院會空轉；國民黨立委搬出兩張椅子大酸「民進黨團總召柯建銘搶C位」。記者唐筱恬攝影。
民進黨立委為抗議國民黨提出兩項公投案，一大早鎖住議場後門，導致院會空轉；國民黨立委搬出兩張椅子大酸「民進黨團總召柯建銘搶C位」。記者唐筱恬攝影。

行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，一同共度難關，但自3月21日起就背葛立法院會的民進黨團，今又鎖住議場後門，民進黨立委吳秉叡一人坐在院長座位；國民黨立委約10時進議場，搬出兩張椅子放上手版大酸，「民進黨團總召柯建銘搶C位」，並高呼口號批評「國難當頭、當家鬧事」。

民進黨立法院黨團今天一大早甲動，不過未如上周在議場上張貼大量海報、激烈杯葛，僅把議場後方門上鎖，吳秉叡一人坐在主席椅子上。立法院人士指出，立法院長韓國瑜為維護國會尊嚴，不會自己拿鑰匙開門，所以今日上午若國民黨立委未排除障礙，立院上午就會空轉。

國民黨立委約於10時進場，在議場貼上大量海報指「當家鬧事、全民唾棄」、「拯救股市，請卓院長專案報告」、「至少我們還有立法院」等，並拿出兩張椅子，架上看板「柯建銘搶C位」，大酸柯建銘昨日在政院共商國是會場上不斷要求國民黨團總召傅崐萁讓座一事。

國民黨立委高呼「國難當頭、當家鬧事」，吳秉叡一人坐在院長座位上，回嗆藍委「破壞憲政秩序、晚上偷開會」，國民黨團書記長王鴻薇也回嗆「你是誰？你是院長嗎？你應該下來」。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

大難臨頭柯建銘還在吵座位 卓揆：政府一體 沒主客之分

會商搶C位…國民黨：危機當前 柯建銘的位置比關稅重要

影／藍白立委邀閣揆到立院報告 柯建銘：川普在搞「全球大罷免」

在野喊砍預算剛好能當關稅「及時雨」 柯建銘嗆鬼扯

相關新聞

卓揆喊團結度難關綠委卻阻開會 藍委酸柯建銘搶C位

行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，一同共度難關，但自3月21日起就背葛立法院會的民進黨團，今又鎖住議場後門，民進黨立...

罷免「雙吳」第二階段領表 要送給賴清德上任周年大禮

民進黨罷免吳思瑤、吳沛憶團體今到中選會領表第二階段連署表格，罷團表示「雙吳」會互相代收連署書，40天內收到目標之內連署書...

立院又空轉卓榮泰無法報告 黃國昌批民進黨團當家鬧事

民眾黨立院黨團上午在立法院議場前舉行記者會，黨團總召黃國昌表示，因應美國對台課徵32％重稅，行政院長卓榮泰昨天邀請立法院...

亞亞等三陸配先後離境 邱垂正：反省後希望安居樂業

陸配亞亞、恩綺、小微皆因在抖音發表武統言論，先後離境。針對陸委會是否有掌握三名陸配在陸後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示...

觀察站／後侯友宜時代勤於城際交流 擴大友誼圈為哪樁？

新北市長侯友宜今天將率團赴台中與市長盧秀燕交流，侯近期剛走過彰化、台東等女力當家縣市，走出新北加大城際交流能量，持續擴大...

中共藉川普施戰略 國安局：「笑臉攻勢」降低美盟圍堵

美國總統川普掀關稅戰引發全球震盪，國安局最新報告指出，中共利用川普政府著眼美國利益等考量，加強修補與各國關係、誘使各方加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。