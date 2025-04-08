觀察站／後侯友宜時代勤於城際交流 擴大友誼圈為哪樁？

新北市長侯友宜今天將率團赴台中與市長盧秀燕交流，侯近期剛走過彰化、台東等女力當家縣市，走出新北加大城際交流能量，持續擴大友誼圈，串連更多藍營地方諸侯，相互學習觀摩，也互有拉抬意味，侯的下一步還是有無限想像空間。

回顧韓國瑜、侯友宜與盧秀燕在2018年縣市長選舉時，共組紅極一時的「禿子、漢子、燕子」國民黨鐵三角，席捲全台輔選。政治潮起潮落，韓國瑜在高雄市長期間遭罷免，沉寂多時又攻上立法院長大位；盧秀燕是藍營日正當中的天后，扮演「領頭燕」角色，綠營早已將她視為2028可能的假想敵。侯友宜2024問鼎總統大位挫敗，很快便穩住市政節奏，一度出現的「罷侯」雜音很快就熄火，顯示侯在新北扎根深。

盧秀燕當前的能量、話語權比侯強，盧秀燕去年在中台灣八縣市區域治理平台首長會議上，再次喊話修法「至少8成碳費留在地方」，以減緩與調適氣候變遷，侯友宜當時隔空呼應盧的看法，希望碳費比照空汙補助，至少8成挹注地方，讓地方用於淨零碳排等政策，近期許多公共議題都能看出侯樂於助攻「燕子」的隊友默契。

2024總統大選鎩羽而歸，侯回歸市政，做為治理400萬人口的大諸侯，必須展現他有統合的實力及能量，避免提早跛腳，也才能持續坐穩新北共主地位，放眼2026，扮演「最強母雞」穩妥交棒，鞏固藍營新北政權，是侯難以迴避的壓力。

盧秀燕、侯友宜處於市長第二任期，如何布局下一步，攸關政治生命存續。國民黨預計今年8、9月改選黨主席，黨內不少人拱盧出馬，盧之前態度是「從沒有說要選，也從來沒說不選」，2月底盧秀燕出訪日本前，接受媒體專訪被問及是否選黨主席，她表示「還在考慮中」，之後又被記者追問，她給的答案是「還在考慮的意思就是還沒決定」，仍引起外界聯想。

盧秀燕被勸進為布局2028總統之路，角逐黨魁勢在必行，以盧的聲望、人和，勝出機率不低，黨政人士直言，一旦接黨主席也可能是耗損開始，要概括承受國民黨這塊老招牌包袱，還有立院攻防、2026縣市長提名、扛黨中央開銷壓力等考驗，擔子不輕。

侯友宜也有被慫恿選黨主席，鼓勵他從市政舞台跨足到黨舞台，侯總以「專心市政」四兩撥千斤回應，從主客觀條件來看，侯友宜過往與黨內關係較疏離，選黨主席機率與意願確實比盧秀燕低，侯畢竟是挑戰過總統大位的人，參選黨主席這選項並非完全不可能。

去年6月28日，盧秀燕率團隊到新北與侯友宜交流市政，兩位藍營大咖今將再度合體，這場會面定調市政交流，舉手投足仍難掩政治味。