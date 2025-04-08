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亞亞等三陸配先後離境 邱垂正：反省後希望安居樂業

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對陸委會是否有掌握三名陸配在陸後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示，過去在行政調查過程中，有了解是不是有中共背後在操控陸配，不過不管怎樣，陸配回到中國大陸後，「經過反省，我們也希望他們能夠安居樂業」。圖／聯合報系資料照片
針對陸委會是否有掌握三名陸配在陸後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示，過去在行政調查過程中，有了解是不是有中共背後在操控陸配，不過不管怎樣，陸配回到中國大陸後，「經過反省，我們也希望他們能夠安居樂業」。圖／聯合報系資料照片

陸配亞亞、恩綺、小微皆因在抖音發表武統言論，先後離境。針對陸委會是否有掌握三名陸配在陸後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示，過去在行政調查過程中，有了解是不是有中共背後在操控陸配，不過不管怎樣，陸配回到中國大陸後，「經過反省，我們也希望他們能夠安居樂業」。

邱垂正今天到立法院備詢，針對陸委會是否有掌握亞亞等三名陸配後續狀況，邱垂正做出上述回應，並表示國人應知道中國大陸對台灣統戰、分化、滲透是無所不在、無孔不入，陸委會希望國人提高警覺，守護自由民主的土地。

民進黨立委提案修法，主張大陸地區配偶定居台灣設立戶籍後，欲申請國民身分證，仍應回歸國籍法並放棄其原國籍。邱垂正表示，立委的提案版本很多，尊重立委提案，陸委會也會跟立委們溝通，如果有審查的話，政府會提供一些看法。

至於有陸配收到三個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的處分， 邱垂正說，依現行兩岸人民關係條例規定，取得我方身分證必須依規定放棄中國大陸的戶籍跟身分，把證明交回移民署，才算完成整個法定程序，相關清查規範，大家可以問一下主管機關移民署。

另外，有關清華大學材料系特聘教授周卓煇3月29日帶清大及私立曙光女中科探社學生共28人，前往天津進行「光與健康」的學術交流，遭質疑是統戰，邱垂正說，校園交流要提高警覺，也應該秉持著對等尊嚴，健康有序的原則，減少政治化，除了符合我方兩岸的規範之外，也要注意社會觀感、國際視聽，特別要到教育部師生赴陸交流的平台登錄。

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