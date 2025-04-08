快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

聽新聞
0:00 / 0:00

中共藉川普施戰略 國安局：「笑臉攻勢」降低美盟圍堵

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普上任後對外動作頻頻，國安局最新報告指出，中共加強修補與各國關係、誘使各方加強經貿合作，企圖以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力。（路透）
美國總統川普上任後對外動作頻頻，國安局最新報告指出，中共加強修補與各國關係、誘使各方加強經貿合作，企圖以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力。（路透）

美國總統川普掀關稅戰引發全球震盪，國安局最新報告指出，中共利用川普政府著眼美國利益等考量，加強修補與各國關係、誘使各方加強經貿合作，企圖以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力。

國安局長蔡明彥明天將赴立法院外交國防委員進行業務報告，根據國安局報告指出，川普政府今年1月20日上任後，秉持「美國優先」理念推 動內外政策，並積極推促以哈、俄烏停戰，以利集中資源應對中共威脅。

不過，報告中也提及，川普政府宣布對外貿易與投資政策，企圖引導製造業回流美國、增加就業機會；同時加強防堵中共投資美國科技、關鍵基礎設施、能源等領域，以及限制美企投資中共半導體、AI、量子科技等領域，加速美國高科技產業與「中」脫鉤，將牽動全球產業鏈重組。

國安局指出，中共利用川普政府著眼美國利益及美盟強化戰略自主、多元化布局等考量，加強推動與英國、日本、印度、南韓、澳大利亞等國接觸，表達修補關係意願；另輔以對歐洲、日本、南韓等38國單方面開放免簽、對澳大利亞全面貿易解禁、緩和與印度邊境對峙等，誘拉各方加強經貿合作，謀以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力，持續鞏固與「全球南方」國家合作關係。

國安局 川普 美國

延伸閱讀

MLB／大谷翔平見完川普3安打、兩分砲炸裂華府 但道奇2連敗

川普海嘯來襲引全球股災！00950B展現出良好的平衡性…股債配置尤其重要

川普關稅風暴 梅爾茨：德國須快速恢復國際競爭力

石破茂與川普通話 美日可望優先就關稅展開協商、日股強彈逾6%

相關新聞

卓揆喊團結度難關綠委卻阻開會 藍委酸柯建銘搶C位

行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，一同共度難關，但自3月21日起就背葛立法院會的民進黨團，今又鎖住議場後門，民進黨立...

高市經發局拜會四大公協會 業者盼補助擴及上中游供應鏈

因應美國總統川普發布的對等關稅政策，高市府4月4日成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，經發局長廖泰翔昨拜會台灣螺絲工...

罷免「雙吳」第二階段領表 要送給賴清德上任周年大禮

民進黨罷免吳思瑤、吳沛憶團體今到中選會領表第二階段連署表格，罷團表示「雙吳」會互相代收連署書，40天內收到目標之內連署書...

立院又空轉卓榮泰無法報告 黃國昌批民進黨團當家鬧事

民眾黨立院黨團上午在立法院議場前舉行記者會，黨團總召黃國昌表示，因應美國對台課徵32％重稅，行政院長卓榮泰昨天邀請立法院...

亞亞等三陸配先後離境 邱垂正：反省後希望安居樂業

陸配亞亞、恩綺、小微皆因在抖音發表武統言論，先後離境。針對陸委會是否有掌握三名陸配在陸後續狀況，陸委會主委邱垂正今天表示...

觀察站／後侯友宜時代勤於城際交流 擴大友誼圈為哪樁？

新北市長侯友宜今天將率團赴台中與市長盧秀燕交流，侯近期剛走過彰化、台東等女力當家縣市，走出新北加大城際交流能量，持續擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。