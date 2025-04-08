關稅風暴來襲 楊瓊瓔：中小企業憂心到睡不著

美國對台灣加徵32%的對等關稅預計明天生效，立委楊瓊瓔說，她這幾天在台中奔走、傾聽產業聲音，發現關稅震盪早已是現在式，中小企業憂心到睡不著，有人商品在海上進退不得、有人面臨抽單轉單，未來更將直接衝擊民眾就業和經濟民生。

楊瓊瓔表示，政府除要拿出國家層級的談判戰略，更要重視產業的民生根本，別讓決策只是「在雲端」，她會努力全力協調中央政府，要求政府協助企業、應對不能再慢！

楊瓊瓔說，有國內外媒體預估，關稅可能讓台灣對美出口減少五、六成以上，都和民生息息相關，以台中市為例，台中以出口導向的製造業將首當其衝，有至少300家台中相關產業，商品是以出口美、歐為主，而且台中又是全國精密機械、手工具、工具機及自行車、金屬扣件、零組件等等產業生產聚落，總產值超過上兆，對全台灣都影響甚鉅。

她說這陣子許多企業主都是「睡不著」，有人海上運送的商品，因為擔心高關稅進不去，但產品早已是客製化，退回來也無法轉賣，現在進退不得；也有人被抽單、轉單，產線緊繃又看不到未來；更有紡織等業者，已經宣布休息半年。

楊瓊瓔表示，自己長期在經濟委員會，深知產業和民眾生活連動，大型公司或許能有迴旋空間，但中小企業則面臨直接生存壓力，而中小企業佔全體企業九成以上、創造就業近千萬人，是台灣經濟重要動脈，一旦處理不佳，社會經濟停滯的連鎖反應就變全民承受。

楊瓊瓔指出，有許多企業大老都說「32%比日韓都高，但企業向來配合政府，被懲罰的莫名其妙」。她希望政府勿因上位策略的不完備，反讓企業受害、動搖民生根本，對外談判、對內尋求團結合作，廣納建言「即刻救援」，才能利用這次地緣政治經濟變動，推動適合國家發展的方向。