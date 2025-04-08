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不杯葛立法院會了？ 綠黨團：經濟國難、憲政體制都重要
國民黨提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院會日前逕付二讀，但尚未確認議事錄，民進黨立委自3月21日起占據主席台，杯葛5天議程，今一早雖仍甲級動員，但不同於先前在議場內擺放大量手舉牌、激烈對立氛圍，且僅有數名綠委坐在台上，尚未見場內有貼封條、大量手拿牌。
民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團的目標還是一致，就是針對藍白違法開會，針對兩項非法空殼公投表決表達嚴正抗議。
陳培瑜指出，民進黨團論述還是一樣，雖然遇到美國對等關稅的困境，「經濟國難很重要，但是憲政體制也一樣重要。」至於是否會繼續杯葛議事？陳僅說，「行政院做他們該做的，民進黨團也會堅持對的事情。」
有綠委私下透露，「今天會開會。」另一名綠委則說，一早就甲動進議場，但黨團尚未下其他指示。
民進黨團上周在場內擺放大量手舉牌，表達「違法會議，表決無效」、「撤回空殼公投」、「沒有協商，沒有開會」、「撤回無效議決」、「撤回詐騙公投」等訴求，同時在議場正中央擺上巨型「罷」字，眾人也高喊「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。
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