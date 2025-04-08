【專家之眼】台灣對美關稅稅率為64%？川普怎麼算的？
根據美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative）網站所公布之「對等關稅稅率計算」（Reciprocal Tariff Calculations）說明，可以計算出川普政府對於台灣課徵之32% 對等關稅稅率。
2024年，美國來自台灣進口為1,163億美元，貿易逆差為739億美元。將貿易逆差除以進口，得出0.6354，亦即64% 的稅率；此即為川普政府所謂之「台灣對美關稅」。再將此一數字折半，就可以算出對台灣所課徵之32%「對等關稅」稅率。以下附註提供詳細推導過程。
根據推導過程可知，川普政府對於關稅稅率之計算，完全基於「使美國對台灣貿易逆差降為零」為出發點，與台灣課徵美國產品關稅稅率高低，並沒有直接的關係。即使賴政府將台灣對美國所有產品的關稅稅率都降到零，只要美國對台灣有貿易逆差，台灣就一定會被課徵「對等關稅」，逆差愈大、稅率就愈高。
附註：如圖
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