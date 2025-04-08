「選輸翻桌」 黃國昌要民進黨爭氣點

美國總統川普對台課徵百分之卅二關稅，行政院長卓榮泰昨天邀請朝野立委共同會商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，自己從今年初就苦口婆心，希望賴清德總統以台灣為念，面對川普新政不能掉以輕心，結果民進黨只想選輸後翻桌，「這個政府爭氣一點好不好？」

據了解，昨天政院會商過程，國民黨團未主動提及大罷免議題，民眾黨立委則主張不要再推動大罷免，民進黨團總召柯建銘當場回應「不可能同意」。柯建銘甚至指出，川普在打是貨幣戰爭，這是第三次世界大戰，首要就是針對中國，「川普搞全世界大罷免，台灣當然要站在一起，罷免共產主義」，隨即為二階罷免催票，高喊「大罷免大成功」。

針對卓榮泰邀請朝野黨團會商川普關稅衝擊，民進黨卻又宣稱要全力投入大罷免，黃國昌受訪時表示，他早在今年初就苦口婆心，一再呼籲賴總統懸崖勒馬，「我當時恭請、敦請、拜託賴總統，以台灣為念，以蒼生為念，面對川普新政，絕對不能掉以輕心」，結果民進黨政府正事不幹，滿腦子只想著恢復一黨專政，國會選輸想要再次翻桌。

黃國昌說，民眾黨願意不計較執政黨的抹紅、抹黑，也不計較行政院召集黨團協商的權力，就是把國家利益放在第一、願意共同承擔責任，但是只拜託一件事情：「政府爭氣一點好不好」，不要滿腦子想著國會重選、柯建銘想要當立法院長，「看到政府這個樣子，不僅失望，更是心痛。」

國民黨團總召傅崐萁表示，現在國難當頭，「這麼多嚴重苦難、毀滅式的衝擊，還在搞什麼？一切就是以救國救民為優先，沒有其他事情，沒有小我榮辱。」

民眾黨團副總召張啓楷則說，民進黨一方面聲稱要團結、共同解決高關稅的問題，私底下卻繼續搞大罷免下毒手，真的是精神錯亂。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天接受廣播專訪時也呼籲賴總統「停止罷免，共赴國難」；此刻還在喊大罷免的人，不是別有居心，就是完全沒把台灣人民的福祉放在眼裡。