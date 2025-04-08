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冷眼集／柯建銘喧賓奪主 給卓揆難看

聯合報／ 本報記者唐筱恬

美國對等關稅風暴席捲全球，行政院長卓榮泰昨邀請立法院朝野黨團共同會商，但同屬執政黨的民進黨立院黨團總召柯建銘先是晚到，之後又計較主賓Ｃ位不該由國民黨團總召傅崐萁入座，讓卓榮泰尷尬萬分。執政黨一方面要在野黨共赴國難，一面又放任柯建銘續炒大罷免，台灣到底如何團結對外？

美國總統川普對台灣祭出卅二％高關稅，台股昨天一開盤就暴跌二千多點，各產業也哀鴻遍野。賴清德總統足足神隱三天才「亮牌」提出五大策略，卓榮泰也宣布將以特別預算方式編列八百八十億元紓困企業、勞工，儘管各界批評賴卓撒幣、畫錯重點等，但紓困確實是眼前救急必要策略之一。

行政院想提編列八百八十億元撥補，自然須與在野黨通力合作。不過，昨天共商國是現場，柯建銘一到場就給在野黨下馬威，以「國家尊嚴」為由逼傅崐萁讓座，然而，政院是會議邀請方，主要賓客也確實是立院最大在野黨國民黨團，藍綠白立委梅花座也是政院精心安排，柯建銘「喧賓奪主」，形同當場給政院難看，才是傷害政院尊嚴。

據立委轉述，柯建銘在兩個小時的共商國是時間，前後獨白近四十分鐘，更語出驚人指美國總統川普是在「搞全世界的大罷免」、「阻止這個大罷免是不可能的」。共商國是會議，本意是讓朝野坐下來共同對抗關稅戰，但柯建銘彷彿回到立院朝野協商，硬扯大罷免，實在不倫不類。

川普關稅大刀，確實讓如火如荼的大罷免二階行動有些消風，各界也疾呼台灣停止罷免內耗、共同面對國難；如今執政黨端出預算、法案，若表面與在野黨談合作，背後卻繼續藏刀，國人將如何看待？

柯建銘 罷免 美國

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