悼鄭南榕 賴清德：言論自由前提 國家要有主權

賴清德總統昨出席「鄭南榕殉道卅六周年追思紀念會」時指出，任何鼓吹剝奪台灣人民自由，主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。他說，百分之百言論自由，並不是利用自由來消滅自由；追求民主自由人權的前提，就是國家要有主權。

賴說，去年共諜案起訴六十四人，是二○二一年的四倍，這些人接受共產黨資金，配合中國行動，目的就是傷害台灣民主、自由的憲政體制；共諜中有退伍軍人，連執政黨黨工都是收買的對象，在野黨也是一樣，各行各業都是中國收買的對象。

賴提到，上月開國安高層會議提十七項因應策略，有人質疑會傷害人權，有人說是要恢復戒嚴，政府適用會更謹慎，對民眾及軍中人權不會有影響。

總統辦公室聘用諮議吳尚雨疑遭中共吸收，昨天被民進黨嘉義縣黨部開除黨籍，民進黨中評會下周將確認開除黨籍決議。民進黨中評會主委賴瑞隆說，基本上會尊重地方黨部處分，畢竟共諜案茲事體大，任何政黨都不能接受。

民進黨立委王定宇、王美惠本會期提出「兩岸人民關係條例」修法，主張中國籍配偶定居台灣設立戶籍後，欲申請國民身分證，仍應回歸「國籍法」歸化相關規定、放棄其原國籍。

王定宇表示，這是為了避免與國籍法要求歸化我國單一國籍國家忠誠的規定有所扞格；目前世界各國人民申請歸化我國國籍，都必須出具放棄原國籍證明書，除非適用特殊貢獻或特殊專長，沒有道理中國人例外，何況中國還是唯一武力威脅台灣的敵國。

劉世芳昨在立法院備詢表示，這是可以參考的方向，確實有這樣的爭議，如果立法院各黨團能有共識，會遵照各黨團得到的共識處理。