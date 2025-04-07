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綠批蔣萬安邀會商「假鬼假怪」 北市反擊：是誰5天慢不只1拍還指東說西

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴內科發展協會，聆聽產業心聲。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今赴內科發展協會，聆聽產業心聲。記者蘇健忠／攝影

因應高關稅，北市長蔣萬安周三邀北北基桃市長會商，民進黨議員何孟樺批「假鬼假怪」，指地方能做的一是特定產業支持；一是向中央轉達民間意見，指蔣搞錯方向。市府副發言人蔡畹鎣反擊，是誰五天內慢不只一拍、還指東說西，社會自有檢驗。

蔡畹鎣指出，蔣萬安市長一向主張團結因應挑戰，並積極推動跨縣市協作，協助產業穩定；蔡畹鎣反問「中央究竟做了什麼？今天內科廠商的心聲，放下對立、人民最大、趕快救經濟！議員聽到了嗎？中央聽到了嗎？」至於到底是誰在五天內慢了不只一拍、假鬼假怪、指東道西，相信社會大眾自有檢驗。

蔡畹鎣指出，蔣市長的態度始終一致，強調中央與地方應攜手合作、不分黨派，全力共同面對當前挑戰。市府早已公開表達，台北已準備好隨時協助對接產業、提供必要輔導，議員「不與中央主動合作」的指控，與事實不符。

蔡強調，自美國宣布關稅措施至今已是第五天，市府也從提前示警與預備、當天立即反應，今天更主動拜會、傾聽業界需求，這些努力不只社會大眾看在眼裡，相信於同場未發一語、認真旁聽的議員也一同見證、不會否認。

蔡說，蔣市長受訪時也已明確指出，台北市目前初步評估受影響較大的產業，約涉及2800家業者，營業額影響估計高達9200億元，占本市總體營業額約5%，市府也將加大力道協助相關產業輔導轉型等各項措施。

蔡強調，蔣市長的呼籲，正是在當前美國高關稅政策的情勢下，台灣產業命脈與民眾生計皆可能受到重大影響，全國絕無內耗空間，中央與地方唯有團結一致、協同應對，方能共度難關。

川普 蔣萬安 關稅

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