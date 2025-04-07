歐日外長促台海和平 外交部：與民主夥伴護國際秩序
歐日外長戰略對話重申台海和平重要性。外交部今天表示，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝，並強調，將持續與民主夥伴捍衛以規則為基礎的國際秩序。
外交部晚間發布新聞稿指出，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與日本外務大臣岩屋毅4日在布魯塞爾舉行第二屆歐日外長戰略對話（EU-Japan Strategic Dialogue），重申台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮具戰略重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。
外交部引述該聲明，歐洲與印太地區的安全緊密相繫，雙方同意在七大工業國集團（G7）架構下，針對重大的全球及區域外交政策維持密切協調合作。
林佳龍對歐盟及G7成員國等理念相近夥伴持續關切台海與印太整體和平穩定，表達誠摯歡迎與感謝。外交部強調，將持續與所有民主夥伴共同努力，捍衛以規則為基礎的國際秩序，致力守護台海和平穩定及印太地區的繁榮發展。
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