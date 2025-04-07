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外交部宴請盧森堡議員 團長薇特堅定挺台國際參與

中央社／ 台北7日電
外交部政務次長陳明祺於7日午宴歡迎盧森堡國會議員薇特（Stéphanie Weydert，左4）率團訪台。（外交部提供）中央社
外交部政務次長陳明祺於7日午宴歡迎盧森堡國會議員薇特（Stéphanie Weydert，左4）率團訪台。（外交部提供）中央社

外交部政次陳明祺今天午宴歡迎盧森堡國會議員團，並於致詞時表示，感謝盧森堡國會數度通過友台議案。團長薇特則說，盧森堡應提升與台灣的友好合作，並持續堅定支持台灣參加WHA等有意義的國際參與，使台灣在國際社會上發揮力量與貢獻。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺於今天午宴歡迎「盧森堡國會議員團」一行訪台。訪團成員包括議員薇特（Stéphanie Weydert）、波利多力（Ben Polidori）、布拉茲（Liz Braz，另譯：布菈茲）及馬貴斯（Ricardo Marques，另譯：馬克斯）等人。雙方針對全球地緣政治情勢、印太及台海安全、台灣蓬勃發展的公民社會等議題深入交換意見。

陳明祺致詞時，歡迎盧森堡國會在新冠疫情後首度組團來訪，親自見證台灣社會的多元、活力及民主韌性。並指出，台灣位處民主對抗威權的最前線，即使面對未曾間斷的灰色地帶侵擾，台灣依舊堅定守護民主、自由、法治與人權，而台灣在2019年成為亞洲第一個通過同婚合法化的國家，即彰顯台灣對於守護所有公民尊嚴及平等權的決心。

陳明祺致謝表示，盧森堡國會先後在2022年及2024年通過友台動議案，支持台灣有意義參與國際組織，盧森堡政府也在2022年至2024年連續3年在世界衛生大會（WHA）為台灣執言，實為台灣在拓展國際參與上的堅實夥伴。

薇特表示，這次來訪透過拜會相關政府機關及民間團體，深刻體會台盧共享自由、民主、平等、多元等重要價值，所以在性別平權、家庭與兒童照護等政策理念上高度一致。台灣蓬勃活躍的公民社會力量也令人欽佩，盧森堡應提升與台灣的友好合作，並持續堅定支持台灣參加WHA等有意義的國際參與，使台灣在國際社會上發揮力量與貢獻。

外交部表示，誠摯歡迎盧森堡國會持續以實際行動支持台灣，期盼未來雙方續就經貿、文化、科技、青年交流與供應鏈韌性等議題深化交流與合作，台灣與盧森堡也將在既有的友好情誼上，共同守護區域和平穩定，創建雙邊繁榮發展。

外交部 盧森堡 議員

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