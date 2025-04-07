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會商搶C位…國民黨：危機當前 柯建銘的位置比關稅重要

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨批，民進黨團總召柯建銘竟為了「位子」不同而爆氣嗆聲，看來對民進黨來說，解決大關稅時代仍不如柯建銘的「大風吹」重要。圖／國民黨提供
國民黨批，民進黨團總召柯建銘竟為了「位子」不同而爆氣嗆聲，看來對民進黨來說，解決大關稅時代仍不如柯建銘的「大風吹」重要。圖／國民黨提供

美國對台加徵32%關稅，全國關注。行政院今邀集朝野三黨召開國是會商，民進黨團總召柯建銘不滿國民黨團總召傅崐萁坐主位，一度嗆「不要開會了」。國民黨批，柯建銘竟為了「位子」不同而爆氣嗆聲，看來對民進黨來說，解決大關稅時代仍不如柯建銘的「大風吹」重要。

國民黨指出，當朝野共同商議解決方案，柯建銘一走進會場，看到傅崐萁被安排坐在賓客主位，立刻爆氣嗆聲「你代表國家喔？」、「不要開會了！」甚至上演不換位置就不開會的情緒勒索戲碼，讓行政院長卓榮泰尷尬不已，最後還要副院長鄭麗君親自換座位，才讓柯建銘氣消肯坐下。

國民黨酸，各國都在提出實質對策、尋求產業轉型之際，柯建銘卻還在吵座位順序。如果民進黨要這麼離譜，不如直接派出聯電創辦人曹興誠、民進黨立委沈伯洋出席關稅談判，一邊談國際協商、一邊查是不是中共同路人，順便搞一場反中大秀。

國民黨批評，柯建銘在關稅危機當前，除了不斷鼓吹民眾進行大惡罷，還要搶位置，只為圓他擔任立法院長的夢想，「面子、位子、選票，就是比產業更重要」，實在可惡。國政不能再被這種戲碼綁架，台灣人民值得一個成熟、理性的執政團隊，不是永遠情緒勒索、操作對立的民進黨。

國民黨 柯建銘 民進黨

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