G7外長關切中共軍演 林佳龍：維護台海現狀是國際共識

G7外長6日發表聯合聲明，關切中共對台軍演。外交部長林佳龍今天表示，彰顯維護台海現狀已是國際共識，台灣將持續與民主夥伴攜手確保區域和平。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）6日透過聲明表示，維護台海和平穩定符合G7成員以及更廣泛國際社會的利益，「我們反對任何片面行動破壞這種和平與穩定，包括訴諸武力或脅迫的方式」。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍誠摯感謝G7外長繼3月在加拿大魁北克發布聯合聲明表達對台海和平穩定的支持後，再度以具體行動關切中國近期大規模軍演挑釁，彰顯維護台海現狀已是國際共識，以及台海和平穩定對全球安全及繁榮不可或缺。

林佳龍強調，台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。