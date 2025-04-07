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內政部：61政黨政治獻金專戶廢止 民眾捐款應留意

中央社／ 台北7日電

內政部今天說，有61個政黨的政治獻金專戶因喪失政黨資格、或政黨自行申請，而經監察院廢止許可，提醒民眾捐贈前應留意政黨政治獻金專戶存續情形。

內政部透過新聞稿表示，依政治獻金法規定，政黨應在金融機構開立專戶，並經監察院許可後才能收受政治獻金。經監察院許可開立專戶的政黨，如因違反政黨法規定經廢止備案或自行解散，而喪失政黨資格，內政部都會通知監察院辦理廢止專戶許可。

內政部指出，過去共有315個政黨經內政部備案後，自行解散或廢止備案，其中有61個政黨曾開立政治獻金專戶，這些專戶有因喪失政黨資格，或政黨自行申請，而經監察院廢止許可，因此提醒民眾捐贈前應留意政黨政治獻金專戶存續情形，詳情可至監察院「陽光法令主題網－政治獻金專戶公告資料」查詢。

內政部說，此外，近期已有政黨成員因涉國安案件遭檢察官起訴，其中中華統一促進黨及復康聯盟黨等政黨經內政部政黨審議會決議向憲法法庭聲請違憲解散，民眾捐贈政治獻金前應留意政黨運作狀況，使捐贈費用供合法守規的政黨維持黨務運作，以利永續、正向政黨政治發展。

內政部說，今年有75個政黨依法應在5月底前完成去年度財務申報，其中有開立政治獻金專戶的政黨，應在財報中記載政治獻金收入、支出金額、相關收支細目，並由監察院公開在「政治獻金公開查閱平台」。

內政部 政治獻金 監察院

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