影／藍白立委邀閣揆到立院報告 柯建銘：川普在搞「全球大罷免」
面對美國總統川普對台祭出32％關稅，行政院長卓榮泰下午邀請立院藍、綠、白黨團3長會商國政，會議歷時約2小時15分鐘落幕。民眾黨團副總召張啓楷出來轉述會議過程時痛批，民進黨團總召柯建銘「一個人講了大概3、40分鐘」，致使會議被拖延，甚至扯到故總統蔣中正，還說川普在搞「全球大罷免」、「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」。
國民黨立委黨團總召傅崐萁在會後受訪表示，台股早盤重挫2086點，創下歷史最大跌幅，是對台灣兩千三百萬人的重擊，要如何讓台灣人撥雲見日、度過危機？剛剛在會場聽到卓榮泰提出的勞工、產業紓困，總共880億的特別預算，國民黨本於要解救2300萬的鄉親，展開最大的誠意聆聽卓榮泰所提出的事項，國民黨也表態願意協助，畢竟全國人民面對撞擊是否能被解決才是重要的，到底是短期問題，還是各行各業大蕭條的開始。傅崐萁也表示，希望卓榮泰到立法院報告清楚，國民黨願意共赴國難。
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