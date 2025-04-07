在野喊砍預算剛好能當關稅「及時雨」 柯建銘嗆鬼扯

美國總統川普對等關稅政策重挫台股，在野主張先前刪除的今年度中央政府總預算能作為「關稅及時雨」，協助勞工、產業及振興。民進黨立院黨團柯建銘嗆「這是鬼扯」，強調總預算經國會表決通過、總統公告，怎麼拿回來？這什麼憲法常識？

此外，針對藍白要求民進黨團明天立法院會不該占領主席台，柯建銘批評，背後是要讓因「怕罷免」而生的反死刑、反戒嚴公投順利付委，「這不是騙子什麼是騙子」，還冠冕堂皇在騙，但台灣人民已經大覺醒了。

川普對台課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團共商國是，柯建銘會後接受媒體聯訪。

「傅崐萁稱要把砍掉的1400億元拿來救中小企業，這什麼鬼話？整天像共產黨一樣說謊。」柯建銘批評，第一，總預算經國會表決通過、總統公告，民進黨團也準備針對違法違憲總預算提出暫時處分、釋憲，怎麼會拿回來？這什麼憲法常識？毫無基本常識。

柯建銘諷道，民眾黨團總召黃國昌起初稱在野展現善意，但立場完全不同，要把國家置於死地，民進黨團立場則是捍衛國家主權、保衛家園，在野所有表現卻是把國家送給共產黨，讓台灣人民財產變零，這什麼善意？藍白永遠如此，但國家此刻應該團結，讓國家是一個國家，共同保護台灣。

他批評，藍白連國家認同都沒有，現在是在談什麼？談出來讓藍白硬結果要硬拗嗎？

柯建銘指出，藍白喊出團結合作，首個要求是民進黨團明天不應該占領主席台，要讓因「怕罷免」而生的反死刑、反戒嚴公投順利付委，「這不是騙子什麼是騙子」，從來沒看過這種會自掘墳墓的物種，還冠冕堂皇在騙，但台灣人民已經大覺醒。