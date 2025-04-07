柯建銘：川普在搞全球大罷免 台灣應同行對抗共產主義

美國總統川普對台課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團共商國是。民進黨團總召柯建銘指出，川普在打是貨幣戰爭，這是第三次世界大戰，首要就是針對中國；他更稱「川普搞全世界大罷免，台灣當然要站在一起，罷免共產主義」，隨即為二階罷免催票，高喊「大罷免大成功」。

柯建銘指出，面對史上最大股災，此時此刻要從世界局勢看待，當前川普是在打「貨幣戰爭」，全世界除了真正戰爭以外，最強就是貨幣戰爭，川普藉此實踐選舉諾言，目的是讓美國偉大，這也不是民主供應鏈或紅色供應鏈的問題。

柯建銘提到，川普要把很多工廠趕回美國，主要是解決美國國債問題，「這是第三次世界大戰，打的是貨幣戰爭，非常慘烈」，其實川普當選後，國家當然有評估，「川普在打全球大罷免，第一當然是針對中國，另外很重要是要解決俄烏戰爭問題」，只要解決共產國家就垮了，達到沒有戰爭的世界和平。

他接著數落藍白兩黨都在賣國，接著提到，罷免藍委二階連署只剩下最後20幾天，改變的歷史時刻已經到，當大罷免大成功，藍白兩黨會消滅在地球，「我們一定要跟美國民主國家站在一起，尤其台灣是川普最堅強的後盾，不是只有第一島鏈的問題，台積電是全世界最重要的一家公司。」

柯建銘指出，台灣是川普最重要的支撐點，共同發動大罷免消滅共產黨，他也引述國外歌曲稱「Don't worry be happy」，請大家快樂連署，大罷免一定成功，最後20幾天整個台灣將翻轉，共同迎接偉大時代來臨，最後一哩路在大家手上，當大罷免海嘯來臨，相信藍白屍骨無存。

柯建銘也說，清明節民眾都衝出來大罷免，讓二階連署達到新高，現在正是大時代，川普等待此刻很久，因為美國被中國到處被滲透，被用不公平手段竊取營業秘密，川普也要清理它，同時清理整個國債，「最後世界兩個最強的國家就是美國和台灣，因為台灣有最強的科技能力最勤勞的工作民眾。」

話鋒一轉，柯建銘提及今天質疑在野被安排在主賓位一事，他說，今天朝野來行政院當然「盍各言爾志」，但外面一定說「這個座位不對」，不管誰安排的，當然都應該予以導正，行政院排不對，他應該講話，傅崐萁硬要坐在主位，還翹起二郎腿，黃國昌亦然。

柯建銘認為，今天不是談判是對話，對話是你來我往，他也當過在野黨總召，到行政院時知道自己不是執政黨，安排座位是對立跟兩邊的，是公平的，但不能容忍的是，傅崐萁在香港自稱代表中央政府，「這種場景複製在行政院，不是都應該改正？」