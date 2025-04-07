批綠用惡罷掩飾執政無能 朱立倫譏柯建銘還想坐主位

大罷免來襲，國民黨主席朱立倫今赴出席還錢於民中和場。朱立倫致詞批評，民進黨每年都要搞選舉罷免，讓台灣內鬥，並大談美國對台課徵32%關稅，朱也酸，民進黨透過大惡罷掩蓋執政無能，每天都在想權力鬥爭，連今朝野在行政院協商，民進黨團總召柯建銘認為他應該要坐主位。

朱立倫致詞說，對幫我們爭取預算、看緊荷包、刪掉不必要預算的立委，這樣說要罷免，實在沒道理。台灣不要再大惡鬥了，第一年剛選上就發動大罷免，民進黨每一年都要搞選舉，每一年要搞罷免，每一年再選來選去、鬥來鬥去，台灣內部不要再鬥了，民進黨透過大惡罷掩蓋執政無能。

朱立倫說，執政黨對外搞軍演大對抗，讓民眾感受到戰爭威脅，跟美國現在上演大關稅，問台下支持者「今天股市怎麼樣？有沒有大跌？」民眾齊喊有，行政院長還叫大家安心教、大家好好睡，結果今天股民都說不敢看，譏諷股市今日果然很安定，是一條直線下來到底，顯示對民眾衝擊有多大。

朱立倫指出，今天不是只有台灣股市大跌，全世界都一樣，國難當頭國民黨一定為民眾身先士卒、全力以赴，但不要政治宣傳跟口號，賴總統昨天講說他請行政院副院長重新談判，從零關稅開始談起，美國已經要課台灣32％，如果真的是零的話，今天股市就應該大漲。

「目標跟新加坡一樣課關稅10%，就很偉大啦！」朱立倫認為，談判時間也要講好，不然股市、經濟撐不了這麼久，且目標明確以外，行政院這個880億的特別預算都能支持，但880億杯水車薪且不務實，若照美國課32%稅，台灣要被多加1.2兆的稅，卻只補880億連零頭都不夠，要做就要幫助中小企業。

朱立倫提出，將國民黨刪除不當預算1400億為基礎，加上去年超收5300億拿出部分幫助企業，至少要2000億起跳才有感。此外，各地縣市長也請他們立即與地方產業溝通，看需要什麼協助，周四晚上邀集藍營各個縣市長，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑，要在智庫一起研商，共同匯集力量團結度過這一次苦難。

朱立倫也承諾，國民黨立委會全力以赴，全力通過優先民生法案或特別預算，台灣經濟好、房市不要崩盤，股市不要崩盤，才能夠過好日子。不然民進黨每天都在想權力鬥爭，最好所有都是他的，看立法院韓國瑜不太順眼，大酸民進黨團總召柯建銘一直想當院長，今朝野在行政院協商，柯就認為他應該要坐主位。