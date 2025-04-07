美國課稅32%、台鐵票價也漲32% 徐榛蔚籲中央重視民生

交通部政務次長伍勝園今天公開說明，行政院已經核定票價調整，其中台鐵台北至花蓮票價調漲高達32%，不僅與美國對台關稅32%同步，也高於台鐵票價平均漲幅26.8%。花蓮縣長徐榛蔚提出三項質疑，要求中央政府應該將民生福祉放在政治考量之前，勿加重民眾經濟負擔。

徐榛蔚表示，美國近期對台灣課徵32%高額關稅，中央同步宣布台鐵北花票價大幅調漲，從現行440元調升至583元，調漲幅度高達32%，引發民眾錯愕與強烈不滿，質疑中央是否顧及民眾感受，能否理解物價飆漲所帶來的壓力。

徐榛蔚指出，中央政府對美國態度「溫良恭儉讓」，面對國內民眾卻是「錙銖必較」，政策取向令人質疑。特別是美國總統川普對台政策影響，台股出現劇烈下跌，全面通貨膨脹問題浮現，政府不但未提出有效紓困措施，反而調漲台鐵票價，加重民眾負擔。

徐榛蔚強調，台鐵公司化應優先考量如何開源節流，如活化閒置店鋪，提高經營效能，而非透過票價調漲轉嫁成本。呼籲中央政府應重新檢討水電等能源政策，以穩定民生物價，漲票價才是最終手段。

另外，花蓮石材產業面對美國對台關稅衝擊，徐榛蔚指出，第一時間已召集產業訪談，花蓮石材外銷美國原本關稅不到5%，現暴增至32%，對地方產業造成重大衝擊；同時台股崩盤、國內消費信心下滑，訂單全面暫緩，產業初步評估影響已超過15%。籲中央應即時提出降息、提供低利貸款等金融措施，助企業度過難關。

徐榛蔚表示，縣府強烈呼籲中央重視民生，積極因應美國對台關稅即將造成的全面通貨膨脹衝擊，應以民生經濟優先於政治考量。