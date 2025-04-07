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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰下午邀請立院藍綠白三黨團幹部共商國是，民進黨黨團總召柯建銘（左）率黨團幹部進入政院。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰下午邀請立院藍綠白三黨團幹部共商國是，民進黨黨團總召柯建銘（左）率黨團幹部進入政院。記者陳正興／攝影

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今天邀請朝野立委共同會商。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘持續盤古開天，光是一個人就講了3、40分鐘，甚至還扯到前總統蔣中正、川普搞全球大罷免等，真的是精神錯亂。

行政院下午2時邀請朝野黨團共商國是，與會成員包括卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等人，卓榮泰允諾赴立法院進行專案報告，確切時間仍待立法院長韓國瑜召集黨團協商。

張啓楷會後受訪時表示，民眾黨團帶著滿滿誠意跟期待參加會商，經過約2小時15分鐘的討論，卓榮泰允諾到立法院進行專案報告，時間留待韓國瑜明天召集協商討論，立法院會盡快安排時間，原則上會在本周內進行。

不過，張啓楷指出，整場會議歷時約2小時15分鐘，光是柯建銘一個人就講了40分鐘，導致整場會議時間延宕，很多事情無法有效討論，最近有很多廠商被砍單停單，員工甚至開始放無薪假，「柯建銘竟然說廠商自己要避嫌」，正當全民一心因應高關稅的核彈，「柯建銘竟然說川普在搞全球大罷免。」

張啓楷說，民眾黨團主張不要再搞大罷免，柯建銘竟然當場說不可能同意，民眾黨團也主張不要再杯葛立法院會，民進黨團幹事長吳思瑤也當場不同意，民進黨表面上說要團結一致、共同解決高關稅的問題，私底下卻對在野黨下毒手，真的是精神錯亂。

張啓楷直言，柯建銘盤古開天浪費太多時間，希望卓榮泰不只要進行專案報告，賴清德總統也應該邀集各黨領袖、各行各業舉行國是會議，共同解決台灣當前面臨的問題。

張啓楷也說，卓榮泰允諾進行專案報告，最大的變數仍然是柯建銘，韓國瑜已經發出協商通知，「明天如果再度破局，最大禍首就是柯建銘。」

張啓楷 柯建銘 立法院

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