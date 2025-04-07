剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位 卓揆面露尷尬
美國總統川普祭出關稅重拳，行政院長卓榮泰今天下午邀立院朝野黨團赴行政院共商國是，豈料還沒坐下來談，民進黨團總召柯建銘就與國民黨團總召傅崐萁爆發衝突，柯質疑傅為何能坐在主賓座，更嗆聲「立法院你做主，但這是行政院，你代表國家嗎？這是國家尊嚴」，一旁的國民黨團幹部則反嗆「有完沒完」，雙方火藥味十足。
此次會議表定2點召開，預計進行1個半小時，地點選在卓揆平時接待外賓的「玉山廳」，行政院代表有院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、經貿辦總談判代表暨政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮等人。
立法院方面，國民黨團出席代表有總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。
此次座位安排，左側賓客處為立院黨團幹部，右側則是政院代表。卓榮泰右側依序為鄭麗君、龔明鑫、楊珍妮、李慧芝；左側則依序為黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌，其餘幹部則以藍、綠、白交錯的方式交叉入座。會議開始前，各黨團幾乎全員到齊，僅柯建銘直到卓榮泰到場仍未見人影。
卓抵達時先和在野代表逐位握手，並表達「稍等一下，柯總召剛下車」，柯建銘隨後在吳思瑤、陳培瑜及王貴蓮陪同下進入會場，柯原先笑臉迎人，但看到傅崐萁坐在主賓位時便開口質疑「你怎麼會坐這裡」，要傅往左移一位，更嗆「立法院你做主，這裡是行政院，你代表國家嗎」，王鴻薇則高喊「這是行政院排的，這都有名牌」。
但柯建銘仍舊不滿，傅則一語不發，僅淺淺一笑，作為政院主人的卓榮泰面露尷尬，數度拍拍柯的手臂說「人客（台語指客人）」，試圖用手勢打圓場，但柯直指「不是人客問題」，王鴻薇、羅智強也續嗆「尊重行政院好嗎？吵這個沒意思」，雙方火藥味十足，最終，卓榮泰便要鄭麗君與柯建銘換位置，才結束這場紛爭。
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