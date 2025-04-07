【重磅快評】罵蔣萬安假鬼假怪 民進黨嫌國人不夠生氣？

因應關稅風暴來襲，台北市長蔣萬安後天邀請新北、基隆、桃園市長會商對策，民進黨台北市議員何孟樺卻酸蔣「假鬼假怪」，引發關注；如果川普關稅風暴衝擊全民、全產業，蔣萬安邀北部地方首長會商因應，不正是區域治理的要務？何況區域治理是蔡英文最早喊出來，賴清德也唱和，怎麼由蔣萬安來召集開會，就變得假鬼假怪？

在川普尚未宣布新關稅前，蔣萬安就呼籲中央應提前因應，也要求局處重新檢視進行中的重大工程須研擬對策，清明連假期間更下令啟動企業需求及意見彙整平台，主動關心協助與輔導；遠在南台灣的高雄市長陳其邁也沒閒著，他成立跨局處因應小組，並清點市內受影響較大產業。關稅風暴來襲，其實已不分中央地方、也無分南北，大家都必須正面迎戰。

只是，蔣萬安比陳其邁多做了幾件事，他今天率隊拜會轄內產業了解需求，他更在連假期間致電基隆、新北、桃園3市市長，敲定後天召開基北北桃四市長會議，針對各縣市不同產業別所受到的衝擊，共商應對策略。

蔣萬安的積極顯然讓綠營看得很礙眼，才會招來民進黨議員的「假鬼假怪」批評，指關稅大戰中地方政府能做的只有兩件事，一個是特定產業支持；一個是轉達民間意見，這兩者需要的是中央的垂直配合，而不是橫向的區域治理。

要知道的是，區域治理概念是前總統蔡英文率喊先來的，她在2016年提出，認為區域聯合治理的目的在於讓地方分權，中央放權，調整中央地方權責及財源分配，以提高國家財政使用效率；賴清德總統也大聲附和，在高雄宣布將成立區域聯合治理平台，要把高雄市打造成海洋國家首都等。

民進黨長期在南台灣執政，落實區域聯合治理平台不遺餘力，去年更在嘉義縣召開南方治理平台首長會議，嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖等縣市首長齊聚，共同就促進大南方觀光、交通建設、環保等議題討論，盼跨縣市合作共榮。當時有在野黨民代批評陳其邁、黃偉哲等人是假鬼假怪嗎？

蔣萬安不只要召開區域治理會議，還向中央提建言，希望政府關稅談判至少能談到「區域性公平競爭條件」，因日、韓、東南亞等國皆陸續談到較低關稅，不希望台灣獨漏；蔣萬安也代產業發出心聲，指目前已有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單，「這時候國難當前，我們沒有內耗空間，就是要團結對外」。試問有那一句是假鬼假怪？縣市會商產業因應對策，又錯在那裡？

這次關稅風暴來勢洶洶，但行政院團隊卻完全誤判，閣揆還要國人安心入睡，兼任民進黨主席的賴清德總統根本不理在野提出召開國是會議的訴求，整個國家幾限停格狀態；難得有市長出來號召舉行區域治理平台會議，民進黨實應汗顏，努力趕進度尚猶不及，反而放任議員砲轟捲袖做事的市長，難道是嫌國人還不夠生氣嗎？