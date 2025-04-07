批政院提舊方案 白盼與美簽訂BTA

面對美國課徵關稅，應儘速與美簽訂雙邊貿易協定（BTA）！」白委陳昭姿7日不滿指出，行政院7日召集三黨黨團幹部會商國是，但給的資料卻是行政院3日公布補貼的投影片，政策毫無新意，補助的880億以前都有。

白黨團總召黃國昌則呼籲，政府應研擬對美簽訂雙邊投資協定，並透過在野黨刪減的2千億預算，協助產業。

補貼過去都有

民眾黨團7日召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，總召黃國昌不滿指出，民進黨立院總召柯建銘聲稱參加國安會議，預測川普只會收10%關稅，但結果是32%，近日政府還頻放消息說國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍赴美談判，結果卻不是談關稅、林佳龍也沒去，他批評國難當頭，民進黨還忙著洗新聞，令人遺憾。

民眾黨團幹事長陳昭姿指出，無論行政院長卓榮泰或總統賴清德所發表的談話「都很空泛」。她質疑，880億元補貼預算的計算基礎是什麼？為何賴清德總統在公開談話時沒有提及？且攤開相關補貼，包括貿易融資利息、外銷貸款優惠、保稅區通關、勞工就業，還有農業相關的利率加碼、冷鏈轉型都是過去就曾做過的計畫，再炒冷飯。

傳產因關稅恐無薪假

「美國客戶訂單佔20%，一旦高關稅上路，依照目前的低毛利率，只能賠錢！」民眾黨團副總召張啓楷強調，他已接獲不少國內水五金產業業者反應未來關稅上路恐造成嚴重影響，就算部分美國客戶願意負擔一些關稅，台灣業者還是必須吸收16%至20%，衝擊之大，已經準備要員工「放無薪假」。

黃國昌強調，行政院長卓榮泰7日下午邀集三黨共商國是，但給的資料卻是之前記者會的簡報，他希望此次記者會：全民參與全程直播、行政院之後要專案報告，說明政府嚴正交涉進度，政府應盡速與美簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）。另外，他也強調，在野為政府省下2000餘億114年度預算，如今便可發揮效益。

藍營也將與會

另一邊，國民黨團也召開記者會，總召傅崐萁表示，藍營三長將全數出席會議，只要行政院提出實質可行的政策方案，黨團都願意協助推動。但他質疑，行政院提出的880億元對策是否真能解決問題？他要求政院於會中備妥所有資料，包括關稅內容、產業衝擊分析及與業界溝通情形。

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