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藍籲賴開國是會議 開拓他國貿易市場

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨7日召開記者會，呼籲政府多元投資、決策謹慎、對美積極談判與召開國是會議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨7日召開記者會，呼籲政府多元投資、決策謹慎、對美積極談判與召開國是會議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣對美貿易增加太快，應增加對日、歐洲貿易！」藍委葛如鈞7日於記者會表示，面對美國課徵對等關稅，政府應該儘速討論匯率操縱、多與其他地區增加貿易與加強數位經濟投資；學者林祖嘉則說，對美談判應該強調軍購，投資方案要更謹慎，在國際變局凶險下，應與對岸改善關係、召開國是會議，不要再管大罷免了。

盤點高關稅產業

國民黨7日召開「關稅戰開打，中小企業、傳統產業的明天在哪裡？台灣的籌碼在哪裡？」記者會。國民黨立委葛如鈞強調，民進黨政府在美國課徵關稅的同時，還在思考如何大罷免藍委，行政案院第一時間還說要補貼產業880億，但相關方案不只舊瓶裝新酒，還觸犯對美國大忌，「川普課徵關稅就是希望外國政府不要再補貼，」葛如鈞說。

葛如鈞分析，川普這次為何會課徵關稅，就是美國面臨多重赤字的問題，希望各國可以多多

到美國設廠、購買美國商品，希望避免各國進行貿易壁壘、自行補貼本地產業，但政府卻還要補貼，但後來總統賴清德在談話中就沒提到補貼880億。他呼籲政府儘速盤點高關稅產品，例如進口汽車等，研議如何對美談判。

加速審查對美投資

「政府應該多元拓展他國市場！」葛如鈞表示，包括日本、歐洲與印太地區也要爭取自貿協定或低關稅待遇，還要協助中小企業AI化、提出對美投資計畫、加速投審會審查台灣廠商赴美。他認為880億元不應該只有補助，而是要加速數位科技研發，還有目前政府尚未對美方關切操縱匯率有回應，也應提出具體方案。

國民黨大陸部主任林祖嘉則指出，川普的公式若用在2023年，台灣會被課徵23%、弱勢2018年僅有11.8%，這是因為供應鏈轉移，許多台商前往東南亞或台灣，還有高科技產品對美出口增加所導致。他表示，有人建議可以用增加軍購回應，但軍購並不在貿易額計算中，這點一定

要提醒美國。

動盪應停止大罷免

「投資策略要謹慎！」林祖嘉說，川普在任僅4年，但投資是2到30年的長期行為，且過去許多製造業到中國投資，還出現零組件產業一起過去的貿易擴張現象，未來的貿易順差可能還會擴大。他表示國民黨會與各產業座談，呼籲政府在如今動盪時刻，要由總統賴清德召集國是會議、改善與對岸關係，停止大罷免，才能真正團結、一致對外。

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川普 罷免 美國

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