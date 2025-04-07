卓揆共商國是會議 韓國瑜不出席明召集協商

今年適逢前總統蔣中正逝世50周年，民進黨政府自前總統蔡英文上任後推動轉型正義，不過賴清德總統上任至今，國防部除了調整中正紀念堂儀隊禮兵勤務外，似乎並無進一步動作。退役軍官觀察，蔡賴政府對軍方並未明確下令切割蔣中正的「國民革命軍之父」歷史形象，軍方也低調未進行紀念活動，算是一種「各退一步」的平衡。不過隨著七、八年級等新世代官兵想法多元，對於軍中史觀的詮釋與認知，已經出現轉變。

2025-04-07 11:30