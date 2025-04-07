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卓揆共商國是會議 韓國瑜不出席明召集協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照

對於美國將對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天下午2時邀請立法院長韓國瑜、藍綠白三黨團幹部共商國是。據韓辦人士指出，韓國瑜時間無法配合，今天下午不參加，但韓國瑜發出明日下午2時30分朝野協商通知，將於明日研商卓榮泰對美國關稅政策進行專案報告等事宜。

根據立法院長辦公室發出的開會通知單，明日下午2時30分將召開朝野協商，事由為研商美國政府正式公告對台實施高達32%對等關稅政策，對美國產業經濟之衝擊與因應，邀請行政院長提出報告。

另外明日朝野協商還將討論，行政院針對「警察人員人事條例」部分條文覆議案相關事宜，民眾黨團建請決議「0121嘉義大埔地震」政府部門應積極協助受災居民，以及研商3月25日會議程序相關事宜。

美國 行政院 韓國瑜

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