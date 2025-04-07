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關稅戰開打 國民黨籲政府主動出擊、加速爭取CPTPP

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
川普關稅海嘯來襲，國民黨今舉行記者會出多項具體建議方案供政府參考。國民黨發言人楊智伃（右）表示，賴總統所提五大策略看似有條理，實際卻無方向與策略，執政者該停止政治內鬥，團結國人一起挺過難關。圖／國民黨提供
川普關稅海嘯來襲，國民黨今舉行記者會出多項具體建議方案供政府參考。國民黨發言人楊智伃（右）表示，賴總統所提五大策略看似有條理，實際卻無方向與策略，執政者該停止政治內鬥，團結國人一起挺過難關。圖／國民黨提供

川普關稅海嘯來襲，國民黨今舉行記者會出多項具體建議方案供政府參考。國民黨發言人楊智伃表示，賴總統所提五大策略看似有條理，實際卻無方向與策略，執政者該停止政治內鬥，團結國人一起挺過難關。

國民黨立委葛如鈞表示，面對關稅，賴清德第一時間只想到「強力交涉」4字回應，作為一個負責任的在野黨，國民黨建議政府主動出擊，搭配與美國的讓利談判及更優惠的貿易協定，承諾降低匯率操縱，換取美國調降對台關稅。

此外，葛如鈞建議，政府應加速市場多元化，同時提出合理對美投資計畫，加速投審會審查台灣廠商赴美設廠，展現友好姿態。在提升產業競爭力方面，拿出資源投入技術研發、自動化升級和新能源轉型，電子業可以發展AI應用，諸如軟體、獨立遊戲、數位內容等方面，對美國往往是低關稅甚至零關稅，政府應把資源用在刀口上，不是亂撒錢。

國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉指出，川普用的公式是以去年台灣對美出口順差數字為本，但近年台灣出口成長快速，以過去5年來算，依此公式平均將不到22％，若要和美國協商，這是可以提出的解釋之一；況且台灣對美的出口集中在高科技產業，32％的關稅是所有產業必須負擔的，非常不公平。

林祖嘉建議，可考慮增加對美軍購及購買石油天然氣等方式，但若要從零關稅開始談，必須考慮對台灣產業的衝擊；此外，關稅的修改須經立法院同意，要先經過三黨協商。

對於行政院要成立投資美國國家隊，林祖嘉表示，台灣企業普遍規模不夠，電子產業毛利低，到美國後成本提高能否承擔？其次，目前關稅調整仍處於不確定期，不適合貿然進行長期的赴美投資決策；第三，投資可能帶動貿易擴張效果，對美投資越多，對美順差會更大，帶來與川普要求相反的效果。因此，他認為先讓「子彈飛一陣子後」再研議，智庫也會找各產業座談，找出大家共同的想法。

林祖嘉指出，美國祭高關稅將導致全球出現區域性的團抱，台灣應加速設法加入CPTPP或與其他國家研議FTA，讓其他市場取代美國市場；兩岸關係也應設法改善，讓大陸市場重新變成我們的市場。國際情勢變化劇烈，賴總統應召集國是會議，讓三大黨及民間一起討論，「此時拚團結、拚經濟比什麼都重要。」

葛如鈞呼籲政府理性應對，不要再搞鬥爭與甩鍋，呼籲全民一起用行動告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。楊智伃表示，在黨主席朱立倫指示下，國民黨已準備好參加會商，請賴總統拿出具體的應對策略，亡羊補牢，為時未晚。

國民黨 林祖嘉 美國

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