批賴五大策略無新意 國民黨團籲召開國是會議共赴國難

美國推對等關稅政策，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會指出，早就知道的情況，但政府沒有任何準備，賴清德總統昨拋五大策略了無新意，都是正在做的事情，呼籲賴立即向美談盼，任何所謂大投資、大採購應在談判後才能再往前邁進；也呼籲賴盡速召開國是會議，大家攜手解決困難。

針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅，賴清德總統昨晚以八分鐘的影片對外說明，他表示不會採關稅報復，企業對美的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有改變。國民黨團今上午開「召開國是會議 共赴國難！」記者會，盼政府要設法解決問題，朝野應盡速坐下來談。

傅崐萁感嘆，今天是黑色星期一，一開盤就下跌兩千點，創中華民國股市有史以來最大跌幅；其實早在美國總統川普去年被提名為候選人時，就再三表達將對全世界提出對等關稅，但將近一年了，國家沒有做任何準備。

傅崐萁指出，美國恐將經濟萎縮、停滯性通膨，台灣未來不只對美，對美以外出口也會萎縮。接下來國族主義也可能將興起，會有愛用國貨的聲音，台灣出口商品在各國都會受到挑戰，且美國關稅壁壘是否會蔓延到更多區域？像日韓是台灣主要競爭國，台灣商品又該何去何從？

傅崐萁說明，日韓多為大型企業、自有品牌，面對對等關稅還相對能消化，但台灣眾多企業毛利率都在10%左右，怎面對32％對等關稅？目前台灣對美出口貿易一年金額1114億美元，若加上32%關稅，大概每年要多付1兆1700多億元台幣；即便台灣產業65%的資訊科技（IT）產業適用豁免條款，另外35%其他類別產業一年要多付出的關稅也將近4000多億，這還只是對美國，不包含對其他國家貿易的情況。

傅崐萁批評，國家方案到底是什麼？賴清德總統昨晚拋五大策略看了半天了無新意，大量投資及採購美國，都是已經在做的「台灣日常」；呼籲賴立刻對美談判，台積電及聯電等公司赴美或採購等，也都應依附在這次關稅談判上，任何大投資、大採購應在談判後才能再往前邁進。