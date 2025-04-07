綠委拋中配入籍台灣回歸國籍法 劉世芳：可參考的方向

民進黨立委王定宇、王美惠將提案主張中國籍配偶定居於台灣設立戶籍之後，欲申請中華民國國民身分證，應放棄中國籍。內政部長劉世芳今天認為，這是可以參考的方向，立院朝野黨團若有共識，內政部會依共識處理。

國民黨立委曾提案將陸配取得身分證的年限從6年縮短為4年，引起外界疑慮，民進黨立委則主張中國籍配偶定居於台灣設立戶籍之後，欲申請國民身分證，仍應回歸「國籍法」歸化相關規定、放棄其原國籍，以避免與國籍法要求歸化我國單一國籍國家忠誠的規定有所扞格。

劉世芳今赴立法院內政委員會備詢前接受媒體聯訪，認為此方向可以參考。她說目前國際關係地緣政治上，對於兩岸關係處理存有爭議，若在立院各個不同黨團有共識，會依照立院的共識來處理。