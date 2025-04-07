賴總統信心喊話 12小時內湧數千留言網友有的罵有的挺
面對美國新關稅措施，賴清德總統昨（6日）晚間在臉書發布錄影談話，提出包含台美從零關稅談起的五項策略，12小時內底下留言7700多則，有民眾替總統加油，也有人認為賴總統說這麼多還是沒重點，好像說了很多，其實什麼也沒說。
賴總統提到，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。
底下留言提到：「送錢去美國，台灣人才外流，對等談買美貨又是對方淘汰品完全被牽著鼻子走。府院閉門談又是黨的利益優先，有聽民意嗎？」有民眾反問賴總統「我們還剩下什麼籌碼？」
網友在賴清德的臉書下你來我往，有人寫道「賴總統很清楚說明了應對的策略及方針，此時台灣應更加團結，相信總統及行政團隊一定可以化危機為轉機，台灣加油。」
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