違停紅線嗆警「我現在打給你們局長」 民眾黨立委服務處主任請辭道歉

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法日前車輛違停，遭警方盤查後起爭執嗆警，孟憲法今天透過臉書表示願請辭。林憶君特助稍早證實此事，並表示明天將進行處理。

孟憲法今天在臉書貼文表示，「4日上午8時50分，趕去參加家族掃墓期間，路邊違規臨時停車，因為心急趕時間與執勤員警發生口角，此事件經媒體報導，造成社會整體觀感不良，對個人錯誤行為甚感抱歉，願意請辭立法院林憶君委員服務處主任一職，以示對社會大眾表達歉意」。

林憶君特助江躍辰今天告訴中央社記者，孟憲法已正式提出辭職書，由於今天是休假日，明天上班後會處理；孟憲法為日前違規停車事件非常懊悔，在眾多媒體報導下，內心也承受很大壓力，目前正在自我檢討中，對社會大眾產生的不良觀感，孟憲法表示非常抱歉。

民眾黨表示，孟憲法對警方不當舉措，已經違反相關規範，黨中央主動送交中評會議處，並建請中評會從速從重處分。

花蓮員警4日上午巡邏行經花蓮市府前路與華廈街路口，見一輛白色自小客車停在轉彎處紅線，車輛靠近外車道影響往來交通，於是上前盤查。

駕駛車輛的孟憲法見警方要開單，先是說「我是委員的助理、委員的主任啦」，員警仍依規開單，孟憲法簽名後直接拿走舉發單，不理會員警說明，過程中與員警發生口角，大聲怒嗆「我現在打給你們局長」、「我有撞到你嗎」。