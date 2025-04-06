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關稅戰、覆議案 藍黨團：民進黨還要繼續杯葛院會？

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷唐筱恬／台北即時報導
民進黨立院黨團從3月21日起開始占領主席台，至今杯葛4天院會，施政總質詢也不斷往後順延。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團從3月21日起開始占領主席台，至今杯葛4天院會，施政總質詢也不斷往後順延。圖／聯合報系資料照片

行政院1日加開臨時院會通過「警察人事條例」覆議案，依時程立法院須在15天內作成決議。不過，民進黨立院團已連續4次立法院院會時間佔領議場主席台，國民黨團書記長王鴻薇表示，不可能讓綠營這樣胡鬧下去、用杯葛院會的方式讓修正案失效。

行政院提出覆議後，立法院必須於覆議案送達15日內作成決議，沒有在期限內決議的話，原本的法律案、預算案、條約案就會失效。若立委重新審議，經全體半數以上立委仍決定維持原案的話，行政院長就須接受決議。依時程推算，15日是立法院處理覆議案最後期限。

據悉，藍營內部有共識，若民進黨團仍繼續占領議場，不排除在11日或15日院會清場。

王鴻薇表示，覆議案仍需經朝野協商訂下處理日期，若協商破裂還是要透過議事程序，8日送入程序委員會，最快11日院會處理。面臨關稅嚴峻挑戰，在野黨團要求卓揆先來專案報告，民進黨還要死抓著會議無效，杯葛院會嗎？

至於黨團協商日期，王鴻薇表示，尊重立法院長韓國瑜安排，有可在8、9日召集朝野協商。警察人事條例因有15天覆議期的急迫性，不可能不處理。

王鴻薇表示，國民黨願意與行政院共商國是，明天開始金融市場會不會崩盤、企業是否出現訂單取消、暫停出貨，甚至很多人可能被迫放無薪假，茲事體大；在野黨有這樣的認知，反觀執政黨還在當家鬧事，搞大罷免、占主席台，實在很離譜。

王鴻薇表示，行政部門整天造謠生事、說政府被癱瘓，又故意不把解凍案送立院，接下來的880億特別預算，錢要怎麼用？立法院總不能當橡皮圖章，這些問題是有層次的，政院一方面邀朝野共商國是，卻放任民進黨團胡鬧，扯政府後腿的就是執政黨本身；民進黨如果聰明一點，就不該再繼續占議場，如果要執意讓全世界看笑話，就繼續占吧。

國民黨 民進黨 王鴻薇 立法院 行政院 覆議案

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