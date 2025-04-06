盧森堡國會議員團抵台 將拜會鄭麗君
疫情後首個盧森堡國會議員團抵台，訪問期間將拜會行政院副院長鄭麗君，並與政府及公民團體就台盧關係、兩岸情勢等多個議題交換意見。
外交部上午發布新聞稿指出，盧森堡國會議員團於6日至11日訪問台灣，由議員薇特（StéphanieWeydert）率團，成員包含議員波利多力（BenPolidori）、布拉茲（Liz Braz，另譯：布菈茲）及馬貴斯（Ricardo Marques，另譯：馬克斯）等人。這是盧森堡國會在2023年10月大選後，首度籌組跨黨派國會議員團訪台，也是該國自2019年疫情後首度來訪，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將拜會行政院副院長鄭麗君，分別接受立法院副院長江啟臣及外交部政務次長陳明祺款宴，並與政府部會及公民團體就台盧關係、兩岸情勢、經貿發展、教育、文化及性別平權等議題深度交換意見。
外交部指出，盧森堡國會在去年4月以壓倒性票數通過友台動議案，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），並強調印太地區的和平穩定是歐盟及盧森堡的根本利益，籲請盧國政府致力維持台海現狀。
外交部強調，誠摯感謝盧森堡國會持續以實際行動支持台灣，並盼兩國在共享的民主、自由、法治及人權等價值上，持續深化各領域合作，共創繁榮與福祉。
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