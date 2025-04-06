立委服務處主任遭開單還嗆聲 民眾黨：從速從重處分

民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任被爆與警方起爭執，不僅自稱是立委服務處主任，又說要打給員警所屬分局長。台灣民眾黨表示，林憶君花蓮服務處孟姓主任對警方的不當舉措，已經違反民眾黨相關規範，中央黨部主動送交中評會議處，並且建請從速從重處分。

林憶君花蓮服務處主任孟憲法昨天上午9時許將車停在花蓮市府前路與華廈街路口紅線上，遭到員警盤查開單，先是自稱「我是委員主任」，後來還拿走舉發移送單，再到對面店家買水煎包，員警說明那是公文書，有妨害公務之嫌，孟憲法聽聞後反嗆「你給我錄清楚、講法律，我真的沒看過這種員警，我現在打電話給你們局長。」

花蓮警分局指出，全案依法開單，沒有差別待遇，舉發單的移送聯經過駕駛簽名後，警方須留存交給監理單位，另一張通知聯才會由駕駛收著；經過調閱員警執法影像，確認執法態度與程序合法，過程並無不當。

民眾黨立委林憶君特助江躍辰則代為道歉，「這是單純的汽車臨時違規停車事件，對於造成社會負面觀感要向大眾及員警致歉，會虛心檢討，並要求服務處同仁務必遵守法律規定。」