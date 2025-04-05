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藍委許宇甄：賴清德應邀朝野共商國是 下令停止大罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統及行政院長卓榮泰（右）均發聲明表示，對於32%高關稅要與美國嚴正交涉。圖／聯合報系資料照
賴清德總統及行政院長卓榮泰（右）均發聲明表示，對於32%高關稅要與美國嚴正交涉。圖／聯合報系資料照

為因應美國對台將課徵32%關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。國民黨立委許宇甄呼籲，賴清德總統應邀請朝野的政黨領袖召開國是會議，同時下令停止大罷免

許宇甄說，川普高關稅導致全球經濟大震盪，賴清德總統卻選擇「神隱不出，只會寫臉書」，副總統蕭美琴更誇張，還在問大家潤餅要包什麼。越南副總理都已經要衝去美國談判，而我國的國家領袖卻還連抗議兩個字都說不出口。

許宇甄表示，行政院準備了兩天，提出了猶如空包彈的880億元的協助方案，真的是搞錯重點。如果面對美國的談判，我國是這樣的軟趴趴，就不可能為台灣爭取到大利益。

許宇甄提醒，台灣32%的關稅，高於日本、南韓等競爭對手，受創產業面臨競爭力的下降，產品成本提高的危機，民進黨政府應該要盡速與美方談判，不能再面對美方都只是妥協，應該要強硬就該強硬。

許宇甄指出，卓榮泰說下周要召集朝野會談，既然希望朝野共赴國難，解決高關稅的困局，賴清德就應邀請朝野的政黨領袖召開國是會議，行政院也應該要邀請受創的產業，了解產業所遇到的衝擊與影響，盡速的擬出因應的對策，將所需的預算以及法案，盡速送交立法院審議。

許宇甄強調，民進黨面對現在國難當頭，全黨卻還在搞大罷免，一邊打人又一邊喊救人，要怎麼樣團結朝野？希望賴清德立即下令，停止大罷免。

罷免 許宇甄 賴清德

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