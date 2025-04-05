楊蕙如轟卓榮泰邏輯錯亂：要在野共度國難 又搞大罷免

美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，行政院長卓榮泰4日宣布因應策略，將祭出9大面向及20項措施協助方案，總經費880億，並在下周將邀集立院朝野共商國是。「卡神」楊蕙如臉書表示，民進黨要一邊邀請在野黨共度國難、一邊罷免人家？

楊蕙如表示，大家都知道她很討厭英系，但看完卓榮泰這個草包的記者會，突然很懷念蔡英文的蘇貞昌內閣。政府不拿國產汽車業去和川普談判降關稅，還要拿880億元去補貼這些廢物？

楊蕙如指出，卓內閣是不知道川普最恨補貼造成的不對等競爭嗎？導致全台灣要為了國產車一起承受32%的關稅？甚至搞不好川普知道台灣要補貼，還更增加關稅。

楊蕙如說，可以讓蔡英文去談判嗎？不然換蘇貞昌、謝長廷、陳其邁隨便一個當行政院長都比卓榮泰好一百萬倍，不要拖累賴清德總統。