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卓揆拋朝野共商國是 林沛祥：賴清德召三黨協商更直接

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應美國關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。國民黨立委林沛祥認為，卓揆已完全失去朝野之間的互信基礎，最直接的方式是賴清德總統以民進黨主席身分，召開三黨協商。圖／民進黨提供
為因應美國關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。國民黨立委林沛祥認為，卓揆已完全失去朝野之間的互信基礎，最直接的方式是賴清德總統以民進黨主席身分，召開三黨協商。圖／民進黨提供

為因應美國關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。國民黨立委林沛祥認為沒有看到誠意，卓揆已完全失去朝野之間的互信基礎，這樣的人做朝野協商一點用都沒有。最直接的方式是賴清德總統以民進黨主席、執政黨主席的身分，召開三黨協商，決定未來如何因應挑戰。

卓榮泰昨日舉行記者會，說明880億應對美國關稅戰的計畫，也拋出邀集朝野下周共商國是。

林沛祥說，對外無能，對內鬥爭，民進黨立院黨團總召柯建銘態度明顯說明整個執政政府面對這次的國際挑戰，採取什麼樣的態度，也就是「只會對外躺平，對內強力鬥爭」來全力獲得政權。

林沛祥表示，有句話叫做「無法解決問題，就解決發現問題、提醒問題的人」，這就是賴清德政府現在正要做的。至於卓榮泰下周邀集朝野共商國是，若真有誠意面對這次的嚴峻挑戰，不管是美國也好、中國也好，最直接的方式其實是賴清德總統以民進黨主席、執政黨主席的身分，召開三黨協商，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，所有主要的政黨在一起，決定說未來國家應怎麼面對這種嚴峻的挑戰。

林沛祥提到，另外請不要一天到晚情緒勒索，平常喊打喊殺，一直說「藍白誤國」， 遇到國際問題的時候又說朝野要一起共同承擔，請不要做這種很噁心的情緒勒索，也情緒勒索要在野放寬預算。

林沛祥強調，特別提醒，這880億應該不能用追加預算，應該用特別預算的方式，重新再加上去做紓困方案。請不要用追加預算這種很噁心的事情，讓民進黨自己浮編預算的事情解套。

林沛祥指出，現在沒有看到任何的誠意，老實講卓榮泰召集朝野協商國是，是沒有用的，因為卓揆已經完全失去信賴、朝野之間的互信基礎，這樣的人做朝野協商一點用都沒有。再次重複，「對外躺平，對內鬥爭」就是民進黨目前所採取的策略，而這些事情在柯建銘身上暴露無遺，柯建銘才是賴清德真正的政策執行者，而不是卓榮泰。

為因應美國關稅，行政院長卓榮泰拋下周邀集朝野共商國是。記者許正宏／攝影
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卓榮泰 情緒勒索 林沛祥 民進黨 賴清德

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