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吳釗燮赴美「特殊管道」會談目的非關稅 林佳龍未同行

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

根據金融時報（Financial Times）報導，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員做「特殊管道」下的秘密對話，報導並指出，外交部長林佳龍也是代表團成員之一。不過據了解，林佳龍此次並未同行。

美台之間的「特殊管道」對話已運行多年，但在2021年才由金融時報首度披露；金融時報報導，這場「特殊管道」對話定於今天舉行，是美國總統川普宣誓就職之後，台美雙方首次透過此管道對話。

對此，我駐美代表處表示，沒有評論。

金融時報報導指出，吳釗燮和林佳龍去年8月曾造訪華盛頓地區，進行賴清德總統就任後的首次「特殊管道」會談；報導指出，一名知情人士透露，林佳龍也是本周訪美代表團的成員之一。然而，據可靠消息指出，林佳龍此次並未同行。

此外，雖然正逢川普宣布對等關稅政策，台灣擬被開徵32％的關稅，但據了解，與美國協調對等關稅政策並非吳釗燮此行的主要目的，且會談的日期時程在對等關稅政策宣布前就已經決定。

吳釗燮 對等關稅 川普 林佳龍

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