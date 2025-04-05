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政院：財劃法修法須充分討論 方案確認後將加速提出

中央社／ 台北5日電

行政院認為財劃法窒礙難行，覆議失敗後仍持續尋求救濟，同時研擬院版修法草案。政院人士指出，財劃法須充分討論，就各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標將持續聽取專家與地方意見，待確認方案後將加速提出修正草案。

立法院否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案後，總統府3月下旬發布總統令，公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。

政院人士指出，已公告的財劃法未分配事權，中央承接約新台幣4000億元的省府業務無法下放，還得多拿出3753億元的統籌分配稅款給地方，加上2501億元的一般性補助款支出，等於中央一年要減少15%的收入，施政將窒礙難行，未來中央重大計畫包含國防經費、撥補勞保基金、擴大租金補貼、育兒津貼、鐵路立體化、污水處理建設都恐受影響。

政院人士說，日前公告的財劃法並未經過充分討論利弊得失，就倉促通過；財劃法涉及國家財政的合理分配，政府一直強調要經過審慎討論，才能做出最謹慎的調整、最完善的分配。

這名人士表示，財政部與行政院主計總處在3月初已共同召開會議，就各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標相關議題，聽取學者專家及地方政府各種不同的意見，盼透過充分的討論，才能規劃出合理的垂直與水平分配，待方案確定後也會向各界說明，加速提出修正草案。

總預算 行政院 財劃法

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