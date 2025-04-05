因應對等關稅 卓榮泰宣布砸880億元 李艷秋：不知所云、不著邊際

美國將對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰昨宣布投入880億元協助方案。對此，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，有政府，繼續睡。

李艷秋說，美國對台灣祭出32%關稅，在宣布前，閣揆要大家放心睡，立院柯總召以乩童的聲調預測，最多10%，而且保證是真的，「因為他有參加國安會議」。關稅核彈引爆，所有人神隱，再出現的時候，閣揆雙眼通紅、臉色疲倦，喃喃地說要用880億納稅錢救企業。

「我很同情卓院長」，李艷秋表示，卓榮泰的疲倦，可能是因為到處宣講大罷免，沒辦法好好休息，美國又來這麼一招，卓榮泰根本事先沒掌握，也沒應變準備，直到所有企業跳腳，只好匆匆端出不知所云、不著邊際的紓困方案。

李艷秋說，其實應變的劇本很簡單，第一步，行政院以「窒礙難行」發動覆議，由萬能柯總召負責讓立院通過後，將關稅退回美國重訂。第二步，若立院在野不同意，就讓青鳥飛出來，說在野勾結中國，坑殺台灣經濟。第三步，強力宣傳在野勾結中國，讓美國不爽，所以用高關稅報復；把高關稅的衝擊轉為大罷免的能量。第四步，通令所有綠媒及黨公職人員，利用關稅新聞把民進黨是匪諜窩的討論掩蓋掉，也要求檢調不要繼續抓匪諜，尤其不要洩漏總統身邊及負責大罷免的同志是匪諜。

她再諷，第五步，美國貿易署已經通知我們去談判，我們要掌握幾個關鍵：1、我們絕不會學中國對美國產品課一樣的稅率，我們可以在內部製造仇恨，對美國絕不會冤冤相報。2、談判時會備好上貢的清單，包括買十座反應爐重啟核電、由美國全面提供液化天然氣、立即延長役期、男女皆兵，再加強購買武器。3、特別針對川普的支持州，擴大進口美國牛豬，不再標示萊克多巴胺及產地，也不准超市餐廳貼出「本店採用國產豬」的招貼。4、建議由萬能柯總召領銜談判，「他氣場強大，瘋癲中藏智慧，老美也會被他震懾」。

「沒步了」。李艷秋表示，賴總統及執政黨，大浪來襲，「你們不能再睡了」，讓所有老百姓見識一下除了覆議、罷免、抹紅對手、當家鬧事以外，「你們到底還有什麼本事」。