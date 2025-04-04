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獨／傅崐萁低調現身鎮瀾宮 痛批民進黨賤賣台灣：將人民推向戰火

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獨／傅崐萁低調現身鎮瀾宮 痛批民進黨敗家敗國將人民推向戰火

聯合報／ 記者陳敬丰黃仲裕／台中即時報導
傅崐萁表示，民進黨送出台積電、賤賣台灣，換來的只是美國調高到32%的高關稅，真是台灣浩劫。記者黃仲裕／攝影
傅崐萁表示，民進黨送出台積電、賤賣台灣，換來的只是美國調高到32%的高關稅，真是台灣浩劫。記者黃仲裕／攝影

大甲媽遶境進香今晚起駕，國民黨立院黨團總召傅崐萁也和其妻花蓮縣長徐榛蔚低調現身，將出席最後的起駕。傅崐萁針對美國調高台灣關稅，痛批民進黨政府賤賣台灣、送出台積電，卻只換來高關稅，不但把台灣家底敗光，還將人民推向戰火，是台灣的浩劫。

傅崐萁夫婦晚上9時許悄悄抵達鎮瀾宮，隨後到副董事長鄭銘坤辦公室與董事長顏清標等人相談甚歡。傅說，他30年前第一次參加大甲媽遶境進香，2000年開始更是幾乎都會來，也會參與起駕時的扶轎。

談及美國宣布提高台灣關稅至32%，傅崐萁凝重地說，來大甲媽行腳祈福就是希望兩岸和平、台灣不要成為第二個烏克蘭，豈料昨天又發生如此重大的事件；台灣幾乎無條件地送台積電到美國，「矽盾」幾乎被完全摧毀，今天更傳出台積電要與intel合作，彌補後者的大洞。

傅崐萁表示，台積電是台灣人用許多智慧、努力培養的護國神山，現在卻要離開台灣，等於是重創了台灣的科技產業，人才、資金、消費、稅金都受到影響，結果卻只換來32%的高關稅。

傅崐萁說，今天要祈求的不只是兩岸和平、台灣不要成為下個烏克蘭，更重要的是，台灣的產業該何去何從？面對這些重創，我們的國家到底在幹嘛？台灣還有政府嗎？家底都被敗光了，到底得到什麼？民進黨政府永遠用抗中保台洗腦孩子，卻貪汙腐敗、壞事做盡。

傅崐萁指出，台灣本可以和大陸、美國、日本都做好朋友，看看新加坡，區區600萬人口，發展卻已遠遠甩開台灣，就是因為他們成為了美、陸之間最大的翹翹板。我們位於第一島鏈最重要的位置，陸、美、日本應該全力呵護台灣，民進黨卻敗家敗國，還把人民推向戰火，真的是台灣浩劫，無可言喻。

至於國民黨籍花蓮議長張峻近日力推罷傅，傅崐萁淡淡回應，現在不適合講這件事。

國民黨立院黨團總召傅崐萁與其妻花蓮縣長徐榛蔚現身大甲鎮瀾宮，與支持者合影。記者黃仲裕／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁與其妻花蓮縣長徐榛蔚現身大甲鎮瀾宮，與支持者合影。記者黃仲裕／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）與其妻花蓮縣長徐榛蔚（左三）低調現身大甲鎮瀾宮。記者黃仲裕／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）與其妻花蓮縣長徐榛蔚（左三）低調現身大甲鎮瀾宮。記者黃仲裕／攝影

傅崐萁 台積電 美國

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