影／尹錫悅被罷免 朱立倫：民進黨打壓、抹紅在野黨與韓國相似

國民黨主席朱立倫今天下午到大甲鎮瀾宮參拜，他說求媽祖保佑，大家發揮智慧，請賴清德總統有點慈悲心，放過全民，讓大家好好過安定日子。韓國總統尹錫悅被罷免，朱立倫說，民進黨正用權力在對抗和打壓在野黨，還抹紅在野黨，這和韓國有很大相似。

朱立倫表示，他今天向媽祖祈求國泰民安，家和萬事興，如果在國內還要惡鬥大罷免，面對對岸還要大對抗，抗中與反中，面對美國大關稅時代，不知民眾如何因應，他求媽祖保佑，大家發揮智慧，請賴清德總統有點慈悲心，放過全民，讓大家好好過安定日子。

朱立倫說，民眾黨前主席柯文哲在醫院開刀，他說整個司法對人性考驗，像柯前主席案件已過很久，沒有具體證據，民眾都在看，照賴總統作法變成追殺政敵，不然就趕快提出具體證據，否則不應以羈押方式求取證據。

韓國憲法法院今天宣讀罷免尹錫悅判決結果，韓國總統尹錫悅確定罷免，朱立倫說，尹錫悅長期和在野黨對抗，打壓在野黨，韓國在野黨幾乎被抹紅成所謂共產黨同路人，不斷打壓和對抗國會，最後使出戒嚴手段，他最後被全票罷免和彈劾。

朱立倫說，這絕對是大家不願意看到的情形，他說現在民進黨用權力在對抗和打壓在野黨，還抹紅在野黨，這和韓國有很大相似，他希望賴總統和民進黨要記取教訓，反民主作法絕對不被世界和國人接受。