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最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

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【重磅快評】如在台灣彈劾會過嗎？ 尹錫悅應嘆生錯地方

聯合報／ 主筆室
朴槿惠與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。（歐新社）
朴槿惠與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。（歐新社）

南韓憲法法院宣判總統尹錫悅彈劾案成立，尹錫悅即刻解職。尹錫悅是南韓史上第二位被彈劾下台的總統；第一位是朴槿惠。南韓憲法法院有不同黨派提名的大法官，但這二次審判都是以一致決通過彈劾。南韓大法官能夠擺脫黨派羈絆，台灣的綠色大法官或準大法官看到了嗎？

尹錫悅在去年十二月初突然宣布戒嚴，指控親北勢力控制國會、癱瘓政府，調動軍警，意圖扣押逮捕反對人士，瓦解國會，一舉剷除親北勢力。但部分軍人消極抗命，隨後國會投票通過解除戒嚴。尹錫悅則遭國會彈劾停職，並因涉內亂罪被捕。

南韓憲法法院在總統彈劾案中扮演最後裁判的角色，因此法官的組成備受矚目。南韓憲法法院由九名法官組成，其中三人為總統直接提名任命、三人由國會提名，另外三人則由大法院院長提名。彈劾案必須有七名以上大法官出席、六名大法官支持才能通過。

南韓國會通過尹錫悅彈劾案時，憲法法院只有六名大法官，還有三名空缺，無法審理彈劾案。尹錫悅停職後的代理總統韓惪洙因為拒絕任命填補憲法法院空缺的大法官，也遭國會彈劾。接下去的代理總統崔相穆，則任命了朝野政黨分別提名的二位大法官，讓憲法法院可以運作。

但因為憲法法院的組成，既有尹錫悅直接提名任命的大法官，也包括執政黨國民力量黨提名的大法官，使得尹錫悅彈劾案能否公正審理，備受關注。而彈劾案的審理比預期冗長，也讓外界猜測八名大法官可能意見嚴重分歧。不過，憲法法院仍以八比０的一致決，宣判尹錫悅戒嚴違憲，通過彈劾。

顯然，尹錫悅和執政黨提名的大法官，都沒有因為黨派因素而影響獨立判決。2017年3月的朴槿惠彈劾案，情形也類似。當時憲法法院的法官都是在前任總統李明博和朴槿惠政府期間任命的，被外界視為相對保守，但參與審理的八名法官最後仍一致同意彈劾，讓朴槿惠成為南韓憲政史上第一位被彈劾的總統。

目前外界關注的是，尹錫悅確定下台後的南韓政局走向。但憲法法院忠實守護憲法的判決結果，看在台灣綠色大法官或大法官被提名人眼裡，不知有何感想？

還記得尹錫悅宣布戒嚴時，民進黨立院黨團第一時間鼓掌叫好的熱勁嗎？民進黨羨慕之情，溢於言表。如今賴清德總統以「賴十七條」把台灣推向「準戒嚴」之境，果然「有為者亦若是」！

只要看到綠油油的憲法法庭，就知道為何民進黨亂政，有恃無恐；如果總統濫權、政院違憲，都有大法官當護衛；國會監督，也有憲法法庭反監督；即使在野多數通過不合意的法案，更可上憲法法庭翻案。

尹錫悅和朴槿惠，應該都有生錯地方的感慨！

大法官 尹錫悅 憲法法庭

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