當民進黨擁抱「戒嚴」蔣公 左正東：應尊榮歷史地位

大罷免潮席捲全台，民進黨立委郭昱晴辦公室的門口便貼著先總統蔣公照，宣示「反共」。台大政治系教授左正東今日說，當台獨和武統都用蔣公背書時，需要好好認識蔣公，更要好好認識蔣公的「反共」志業。

左正東說，從小他對領袖崇拜一直有疏離感，後來，卻常常要書寫曾經的領袖，如何拿捏情感和歷史，真是不容易的任務，在兩岸都是愛恨交織的先總統蔣公，便是這樣的一位人物。

左正東提到，近來，蔣公又成為熱門人物。賴清德總統稱蔣公犯下滔天大罪，綠營罷免活動卻常用蔣公照片，共軍軍演則把蔣公放在動畫宣傳片。

左正東表示，今天清明節，一早信箱裡又是有蔣公照片的罷免宣傳單，反倒是藍營就是一如往常的謁陵活動，到底是重視程度不同？還是銀彈能力不同？還真不好說。

左正東認為，當台獨和武統都用蔣公背書時，需要好好認識蔣公，更要好好認識蔣公的「反共」志業。

左正東說明，冷戰期間，主張「反共」並以自由中國為號召，讓台灣成為美國難以丟棄的盟友。但「反共」也是侵害人權壓抑民主的源頭，當年要籌組反對黨的雷震，即被以「為匪宣傳」判刑10年。

左正東表示，現在民進黨要擁抱蔣公，應該同時尊榮蔣公在近代中國的歷史地位，和對中華民族的使命。國民黨要反戒嚴，應該把對戒嚴時代的反省當作頭等大事，在從政同志和全體黨員中堅固對民主自由的信念。如果兩黨能誠懇面對蔣公帶給台灣的資產與教訓，也許就能打敗各種撕裂與仇恨，帶領台灣走向「夜盡天明」的時刻。

左正東強調，當然，也不能忘記，蔣公是基督徒。不知道為什麼，當年還很小的他卻對「慈光歌」有印象，這次寫作時，特別把這首歌找出來聽聽。雖然世上沒有聖人，蔣公當然不是聖人，也犯過很多錯誤，但人若能在神面前謙卑俯首，起碼會知道做錯過什麼，那麼就有機會改正錯誤。